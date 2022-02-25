〈俄烏衝突〉烏俄全面開戰 美股週四浴血反彈原因？

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 分析美股週四 (24 日) 能夠大逆轉的原因，包括美國制裁廣度低於市場預期和逢低買入等因素。

烏俄全面開戰的「黑天鵝」席捲全球市場，讓亞股、歐股週四收盤慘跌，包括泛歐 STOXX 600 指數跌幅超過 3%，美股卻在週四展現韌性、浴血重生，標普週四早盤下跌超過 2.6% 後收漲 1.5%，那指一度挫近 3.5% 後回升約 3.3%。道瓊早盤狂瀉 859 點後反彈，收紅 92 點左右。

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示：「投資人花了很長時間消化烏俄戰爭，拜登政府天天警告市場這種情況，這也是過去幾週股票拋售的原因之一。」

烏俄兩國陷入戰火，烏克蘭總統澤倫斯基 (左) 要求與俄國總統普丁對話，卻未獲得回應。(圖片：AFP)

Cramer 解釋，強勁的消費者支出和穩健復甦的就業市場助力美股保持平穩。一些投資人可能還會選擇忽略烏俄戰爭，因為他們認為拜登對俄羅斯實施更廣泛經濟制裁的承諾是不可信的。

美國商務部週四微幅上修美國第四季國內生產毛額 (GDP) 季增年率，從先前的 6.9% 上調至 7%。

美國勞工部週四公布，截至 2 月 19 日當週，美國初領失業金人數報 23.2 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，較前一週有所下滑，顯示美國勞動力市場有所改善。

拜登週四對俄羅斯祭出第二波制裁，但美國與歐盟目前沒有打算將俄羅斯排除於 SWIFT 國際結算機制以外，亦尚未對俄羅斯實施能源制裁，這讓市場鬆了一口氣。

儘管烏俄戰爭仍存在不確定性，Cramer 認為：「投資人不應該清空投資組合，賣股是其他人的事，但我會尋找逢低買入的機會。」