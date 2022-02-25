〈俄烏衝突〉習近平促普亭與基輔談判 俄外長：除非烏克蘭投降

綜合外電報導，中國領導人習近平告訴俄羅斯總統普亭，莫斯科應該在基輔政府談判。而俄羅斯最高外交官表示，談判取決於烏克蘭是否投降。

在美國及其盟國對莫斯科實施新制裁後，莫斯科部隊在入侵烏克蘭的第二天繼續襲擊軍事和民用目標，美國總統拜登警告說這「對整個歐洲來說是個危險的時刻」。

歐盟領導人周四 (24 日) 晚間支持一項全面的制裁方案，表示這將限制俄羅斯進入歐洲金融部門並限制關鍵科技。

他在莫斯科會見烏克蘭分離地區的代表後說：「只要烏克蘭武裝部隊響應俄總統的號召，停止抵抗並放下武器，我們隨時準備進行談判。」

中國國營中央電視台周五表示，中國國家主席習近平與普亭通電話，鼓勵俄羅斯和烏克蘭透過談判「解決問題」。

中央電視台報導，習近平在電話中說：「中國支持俄羅斯和烏克蘭透過談判解決問題。」他重申，中方的立場始終是尊重各國主權和領土完整。報導表示，普亭告訴習近平，他願意與烏克蘭舉行高層談判。

習近平和普京是親密盟友，在本月北京奧運會期間還曾會面。在俄羅斯出兵後，北京拒絕指責俄羅斯入侵烏克蘭，同時承諾與基輔進行正常貿易和互動。作為中國重要的能源供應國，俄羅斯在過去 10 年加強了與北京的貿易聯繫。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 表示，目前烏克蘭軍隊一直在阻止俄羅斯實現其目標。他周五早上表示，「俄羅斯遲早要和我們談談，討論如何結束戰鬥並停止入侵。」「這場對話愈早開始，俄羅斯自身的損失就愈小。」

俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov 表示，在烏克蘭軍隊投降之前，莫斯科不會與基輔政府對話。

他也重申了普亭的說法，即入侵是尋求烏克蘭的「非軍事化和去納粹化」，並再度強調克里姆林宮對基輔政府的不妥協立場。