〈美股熱門股〉AMD股票回購計畫獲投資人青睞 盤中漲近3%

超微（AMD）日前公布 80 億美元股票回購計畫後，投資人為之振奮，激勵周五（25 日）股價漲近 3%。

AMD 在昨（24 日）美股收盤後表示，80 億美元的股票回購計畫是基於去年 5 月公布的 40 億美元股票回購計畫上，先前的回購計畫還有大約 10 億美元的剩餘資金。

AMD 執行長蘇姿丰表示：「我們很高興擴大股票回購計畫，這是基於公司對資產負債表的實力，以及對未來自由現金流的預期上。」

幾天前，美國銀行分析師 Vivek Arya 認為，由於顯卡晶片市場「仍處於升級周期的初期階段」，隨著供應和產品組合的改善，AMD 和輝達 (NVDA-US) 下半年應該會出現更強勁的成長，並給予兩家公司都給予「買入」（Buy）評等。

此外，華爾街知名投行 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon10 年來首次將 AMD 的評等調升至「優於大盤」（Outperform），同時將該股目標價定在每股 150 美元。

Rasgon 在周五的報告寫道，在與賽靈思合併後，AMD 的現金流超過 70 億美元，淨現金流超過 55 億美元，認為合併後公司可以產生 60 億美元以上的自由現金流，到 2023 年將達 70 億美元以上。

Rasgon 曾指出，AMD 在客戶端、服務器、圖像和主機等領域的市場占比還在繼續擴大，AMD 在筆記型電腦和伺服器領域已獲得可觀市占，且考慮到半導體行業仍然是供應有限而不是需求有限的事實，在營收預測方面，AMD 看起來來優於同行。

截稿前，AMD(AMD-US) 盤中上漲 2.79%，每股暫報 119.86 美元。