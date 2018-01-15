本週操盤筆記 (0115-0119)：

一. 中國 2017 年 Q4 GDP 發布：

本週中國將發布一系列去年底的經濟數據，包括了十二月社會零售銷售年增率、規模以上工業增加值年增率、城鎮固定資產投資年增率、Q4 GDP 年增率等數據。

其中市場最為關注的即是去年 Q4 的中國 GDP 表現，目前市場預期中國 Q4 GDP 年增率將成長 6.7%，是低於前一季的 6.8%，估計全年則將成長 6.9%。

二. 美股財報季進行中：

本週美股許多金融權值股將公布去年 Q4 財報，包括花旗、美國銀行、高盛、摩根士丹利等投行都將公布財報，目前市場普遍預期華爾街投行的 FICC (固定收益、貨幣、大宗商品部門) 獲利仍差勁。

三. 加拿大一月利率會議：

去年七月以來，為了抑制國內房價泡沫以及跟隨聯準會 (Fed) 的升息腳步，加拿大央行已經歷經兩次升息，推升基準利率至 1.00%，目前市場預期本月加拿大央行將再度出手升息一碼，繼續推升基準利率至 1.25%。

四. OPEC、IEA 每月原油市場展望：

隨著 OPEC 會員國與非會員國的攜手減產，並且全球景氣上行、原油需求走強，導致原油庫存也是持續走低，目前布蘭特原油 (Brent) 已經重回每桶 70 美元水準。

目前市場預期本月 OPEC、與 IEA 的原油市場展望報告，將繼續強調全球產油國的減產力道持續、看好原油需求復甦。