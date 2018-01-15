傳沙國王子Alwaleed正與政府協議和解方案 王國控股正常運作

沙烏地阿拉伯高級官員說，沙國王子億萬富翁 Alwaleed bin Talal 在反腐行動中被拘留了 2 個多月，正在與當局談判達成和解方案，但迄今尚未達成協議。

據《富比世》雜誌估計，Alwaleed 王子資產淨值為 170 億美元，是國際投資公司王國控股（Kingdom Holding）的董事長兼所有人，也是沙國最著名的商人之一。

「他提供了特定的數字，但不符合政府要求的數字，所以直到今天總檢察長還沒有批准。」這位官員在不願透露姓名的情況下說。

熟悉 Alwaleed 王子案件的第二位消息人士週六告訴《路透社》，他曾表示願意向沙特政府「捐贈」，而避免被認定違法，以及可以從自有資產作出選擇。但是政府拒絕這些條款，消息人士說。

自從 11 月初以來，Alwaleed 王子與其他數十名政治和商業精英就被關押在利雅德豪華麗思卡爾頓酒店中。

沙國官員說，他們的目標是合理地回收屬於國家的 1000 億美元的資金。發起鎮壓行動的王儲 Mohammed bin Salman 表示，他希望盡快結束現有案件，並期望與大多數犯罪嫌疑人達成協議。

沙國王儲 Mohammed bin Salman （圖: AFP）

一名沙國官員在被拘留後不久告訴《路透社》，對 Alwaleed 王子的指控包括洗錢、賄賂和勒索官員。他和他的公司都沒有公開評論這些指控。

王國控股表示繼續正常運作，對任何和解談判不予回應。

建築業巨頭 Saudi Binladin Group 週六表示，它的一些股東可能將部分股權轉讓給國家，並與當局達成和解。董事長 Bakr Bin Laden 和他幾個家庭成員遭到拘留。

沙國官員表示，11 月下旬，前沙國王儲備選人 Miteb bin Abdullah 在與當局達成和解協議後獲得釋放，涉及金額超過 10 億美元。