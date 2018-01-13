川普總統任期內首次體檢結果：非常健康

摘要：負責體檢的白宮醫生將於下周二公開部分體檢細節，但此次檢查並不包括精神狀況評估。體檢報告的披露能否消除公眾對川普生理及心理健康狀況的質疑，目前依然是個未知數。

白宮醫生 Ronny Jackson 在周五的體檢結束後稱，總統川普「非常健康」。

過去一周中，隨著《烈焰與怒火》的熱銷，川普的生理和精神健康狀況引發公眾高度關注。該書作者 Wolff 質疑，川普身心健康狀態不佳，不適合擔任總統。

周五，川普進行了就職後的首次體檢，負責檢查的醫生 Ronny Jackson 是美國海軍少將、白宮醫療小組主管，曾擔任前總統歐巴馬的首席醫生。據路透，整個體檢過程持續了三小時。Jackson 稱，期待在下周二公開部分體檢細節。

白宮表示，此次體檢不包括精神狀況評估。

CNN 在對體檢結果的猜測中發揮了十足的「八卦精神」：

川普體重會在 236 磅的基礎上再度增長嗎？或者他的膽固醇水平會升高嗎？畢竟他一直以來都穩定地攝取紅肉、冰激凌和健怡可樂等食品。

但更多的人擔憂的並非體重或「三高」問題，而是川普的精神狀況和身體狀況是否能讓其繼續勝任美國總統的工作。

川普健康狀況屢受質疑

隨著揭秘白宮「秘事」的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）越賣越火，川普的健康狀況也再度引發熱議。作者 Michael Wolff 在書中爆料稱，幾乎所有川普的高級職員和顧問都認為他精神不適。Wolff 援引接近川普的消息人士稱，川普很健忘，沒有能力應對擔任總統所必須的複雜的政策和政治活動。

針對書中的種種指控和爆料，川普在推特中回擊稱，「自己是一位情緒穩定的天才」：

事實上，在我的一生中我有兩個偉大的財產，一個是精神穩定，另一就是十分聰明。

事實上，早在競選總統期間，川普的健康狀況就曾引發擔憂。

一方面，川普在競選總統時已是 70 歲「高齡」。另一方面，川普的飲食習慣也不太健康，曾多次被拍到吃快餐的畫面。最終川普競選團隊公開了他個人最新體檢結果，醫生評價川普「健康狀況非常良好。」據公布結果，川普的私人醫生 Harold Bornstein 稱，他身高 6 英尺 3 英寸（約 1.91 米），體重 236 磅（約 107 公斤），身體質量指數（BMI）為 29.5，以這個身高來說屬於超重（註：BMI 達到 30 被視為肥胖）。Bornstein 還說，川普在服用膽固醇藥物和低劑量的阿司匹林，超聲心動圖檢查結果正常。對 70 歲的川普所處年齡段人群而言，服用防血栓的阿司匹林和降脂的膽固醇藥屬於常見的醫療保健措施。

成為美國當選時年齡最大的總統後，種種質疑也一直沒有消停過。

去年 10 月，共和黨參議員 Bob Corker 曾表示，對川普的領導能力和穩定性感到擔憂，且川普缺乏對勝任事務的能力和理解力的渴望。

12 月初，川普在宣布承認耶路撒冷為以色列首都時，突然出現口齒含混不清的現象。

12 月 18 日，川普在宣讀《國家安全戰略報告》時，以雙手抱住玻璃杯的姿勢喝了一口水，被推特網友群嘲「像是三歲幼兒喝水的動作」，並被懷疑是退行性病變的徵兆。

（來源：推特）

今年 1 月 8 日，川普在亞特蘭大觀看美式足球賽。賽前全場起立唱美國國歌時，川普被拍到跟不上節奏、忘詞的畫面。不少人據此懷疑，川普或許患有老年痴呆症。

『新聞來源／華爾街見聞』