股市繁榮回來了？「AI先知」最危險去槓桿賣壓退潮、半導體轉向「基本面繁榮定價」

鉅亨網新聞中心 2026-08-03 16:10

人工智慧（AI）投資狂潮迎來劇烈洗牌，從 AI 投資人 Leopold Aschenbrenner 旗下基金因槓桿去化遭遇重挫，到半導體股隨基本面利多強勢反彈，市場正重新評估 AI 行情的續航力。分析指出，近期跌勢主要源於資金調整，而非需求衰退，隨著雲端巨頭持續加碼 AI 基礎建設，HBM、記憶體與資料中心供應鏈仍具長期成長動能。

「AI先知」最危險去槓桿賣壓退潮、半導體轉向「基本面繁榮定價」。(圖：Shutterstock)

由年僅二十多歲、曾在 OpenAI「超級對齊」團隊任職的天才型投資人 Aschenbrenner 一手創辦的避險基金 Situational Awareness，7 月份單月虧損高達 67%。

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為求自保，基金被迫將大部分公開市場持股出脫給華爾街大鱷 Ken Griffin 旗下的 Citadel，並全面解除槓桿部位。

Aschenbrenner 在寫給投資人的信中坦承：「這個月我們讓你們失望了。」

Aschenbrenner 的崛起，幾乎是矽谷式敘事的完美範本。2024 年，他發表長達 165 頁的白皮書《Situational Awareness》，大膽預言通用人工智慧（AGI）將迫使全球以指數級速度擴建資料中心，從電力設備、液冷散熱、記憶體晶片，到光通訊網路與燃氣渦輪機，一條龍式的產業鏈都將被捲入這場軍備競賽。

隨後，其成立的同名基金 Situational Awareness，為他吸引來 Jane Street、Stripe 創辦人等重量級資本挹注。

短短兩年內，基金管理規模突破 200 億美元；截至今年 6 月底，年內淨報酬率高達 439%，成立以來累計報酬超過十倍，讓他一度被散戶投資人捧為「AI 投資先知」。

即便經歷這波暴跌，Situational Awareness 今年以來的整體報酬仍有約 80%。分析指出，這代表率先崩潰的並非他的投資邏輯，而是背後的融資結構。

槓桿的兩面刃：上漲時是加速器，下跌時是絞索

分析人士指出，這起事件的根本問題並不新鮮：槓桿讓時間站到了投資人的對立面。

當持股價格下跌，做為抵押品的資產價值同步縮水，貸款方隨即要求追加保證金，或強制縮減部位。

這迫使基金必須拋售流動性最高的資產，無論當初的投資判斷是否依然成立。Aschenbrenner 將這種連鎖效應形容為「銀行擠兌」，每一個顯露出脆弱的跡象，都會催生出更多的脆弱。

值得注意的是，基金最終保留了流動性較低的私募部位，其中包括所持有的 Anthropic 股份；真正被拋售的，並非他最不看好的資產，而是最容易快速變現的公開市場持股。

市場觀察人士也將這起事件與 1998 年長期資本管理公司（LTCM）瀕臨倒閉的時間點做出對比，兩者都發生在各自科技榮景展開後的第四年前後。不

同的是，規模與系統性風險不可同日而語，Situational Awareness 從未構成足以撼動金融體系的威脅，但兩起事件背後「聰明錢遭遇流動性審判」的邏輯如出一轍。

新加坡 Blue Edge Advisors 旗下 Merlion Fund 共同管理人 Calvin Yeoh 評論道，這波拋壓確實延續了過去數週市場的緊繃情緒，而隨著南韓市場上極端槓桿的散戶部位幾乎已全數出清，後續已無更大規模的賣壓力量。

意外的轉折：去槓桿落幕後，半導體股迎來史詩級反彈

就在市場以為 AI 狂熱即將降溫之際，劇情出現逆轉。上週四（30 日）美股與週五（31 日）亞太股市，半導體板塊上演了教科書等級的絕地反攻。

支撐這波反彈的，並非單純的空頭回補，而是紮實的基本面數據。南韓 7 月出口總額年增 62.8% 至 988.9 億美元，遠優於市場預期，其中半導體出口暴增 179%，電腦類產品出口更飆升 404%，主要動能來自 AI 資料中心投資、記憶體晶片漲價與固態硬碟需求。

南韓對美國、中國兩大市場的出口亦同步走強，顯示全球 AI 硬體需求並未因股價重挫而降溫。

雲端巨頭的財報同樣提供有力佐證。微軟 (MSFT-US) Azure 雲端業務營收成長 43%，優於市場預期的近 40%；亞馬遜 (AMZN-US) AWS 營收成長 37% 至 422 億美元，訂單積壓規模由 3640 億美元躍升至 4960 億美元，管理層甚至表示，2027 年的大部分運算容量早已被客戶預訂一空，即便將明年資本支出上修至 2200 億美元，恐怕仍供不應求。

半導體設備大廠科林研發 (LRCX-US) 下季度營收展望中值也達 81 億美元，明顯高於市場預估的 70.9 億美元。

摩根士丹利在報告《Buying the AI Infrastructure Dip》中指出，近期 AI 基礎設施股票的跌勢，主要源自短期部位調整、擁擠交易與技術性賣壓，而非需求端基本面惡化。

該行認為，更高效、成本更低的 AI 模型，反而可能透過「傑文斯悖論」帶動整體運算需求進一步擴大；至於電力供給、技術人力與審批流程等瓶頸，更像是拖慢建設速度的「減速丘」，而非終結產業擴張的「銅牆鐵壁」。

大摩並預估，美國五大科技巨頭的合計資本支出將由 2026 年的近 8000 億美元，一路攀升至 2027 年約 1.2 兆美元、2028 年約 1.4 兆美元，為 GPU、高頻寬記憶體（HBM）、乙太網路交換晶片、光通訊、資料中心冷卻與電力設備等相關資產，提供高度可見的營收成長空間。

修復行情，還是新一輪牛市？市場仍在觀望

儘管反彈力道驚人，多數分析師仍持謹慎態度，認為這更像是一輪「有基本面支撐的修復行情」，而非全新槓桿牛市的起點。

數據顯示，南韓 KOSPI 指數雖單日大漲近 18%，距歷史高點仍有約 30% 落差；費城半導體指數 7 月全月仍下跌逾 20%，一度較 6 月高點回落近 30%。

市場普遍認為，要確認新一輪主升浪真正展開，仍需觀察幾項關鍵指標，包括半導體指數在回檔中能否守住技術支撐、資金能否持續淨流入並帶動獲利上修預期、槓桿型 ETF 的資金流出是否止穩，以及雲端廠商能否持續證明龐大的資本支出可以轉化為實際雲端收入與訂單。