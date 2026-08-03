鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-08-03 13:50

阿里巴巴今 (3) 日在港股早盤大漲超過 7%，午後續揚，一度漲高至每股 126 港元，主要因為阿里巴巴正式發布新一代基座大模型 Qwen3.8，總參數量 2.4 兆，在 Coding 和專業辦公 (Cowork) 方面能力大幅提升，繼 Kimi K3 之後，成為最新一個參數突破兩兆的國產大模型。

在今日放榜的權威三方榜單 Arena 中，Qwen 3.8 僅次於 Anthropic 的 Claude 系列，整體表現處於全球大模型第一梯隊。

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目前，Qwen3.8 的 API 已上線千問 AI 平台，並接上阿里巴巴今日同步推出的 Agent 產品「千問辦公」。Qwen3.8-Max 預計下週開源，同時也將開源 Qwen3.8-27B。

據了解，阿里真武 M890 超節點也成功適應 Qwen3.8，透過晶片、雲端平台與千問大模型的全鏈條優化，顯著提升推理效率、降低推理成本，在 Agentic 推理場景中最多可實現 1.5 倍效能提升。

值得注意的是，阿里巴巴今日也宣佈公測企業級 Agent 產品「千問辦公」，用戶可在該產品體驗 Qwen3.8，而新的「千問辦公」由 QoderWork、MuleRun、悟空三款產品全面整合而來，是業內首款同時支援桌面端 Agent、雲端 Agent、企業協同 Agent 的產品，已初步打通了釘釘 IM，未來將全面連接企業真實的資料庫和工作流程，幫助企業提效。