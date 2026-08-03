鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-03 12:09

人工智慧（AI）狂潮進入下一階段，華爾街的評價標準正快速改變。最新一輪科技股財報顯示，市場已不再只看企業投入多少資本建設 AI，而是更關注誰能率先將龐大投資轉化為營收、獲利與現金流。隨著雲端巨頭們交出亮眼成績單，雲端運算正被視為 AI 最成熟的變現模式；相較之下，缺乏雲端獲利引擎的企業則面臨更嚴格檢驗，代表 AI 投資的焦點正從「燒錢」轉向「賺錢」。

AI能否回本？微軟、亞馬遜、Alphabet財報揭示華爾街「新邏輯」。(圖：Shutterstock)

微軟 (MSFT-US) 財報公布後股價單日暴衝逾 13%，全週累計漲幅達 19%，股價從 389 美元一舉衝上 460 美元大關；亞馬遜 (AMZN-US) 同期同樣強勢，漲幅超過 15%，由 231 美元推升至 271 美元。

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AlphabetGOOGL-US) 也不遑多讓，全週上漲 7%，股價自 326 美元漲至 356 美元，市場重新看待其雲端業務加速成長背後所隱含的 AI 變現價值；甲骨文 (ORCL-US) 則同樣受惠於雲端業務的樂觀預期，週漲幅同樣突破 10%。

然而，這波行情並非「見 AI 就買」的無腦追捧。同樣重押 AI 基礎建設的 Meta(META-US) ，上週股價卻逆勢下跌 6%，從 593 美元滑落至 556 美元；身為 AI 算力核心供應商的輝達 (NVDA-US) ，全週漲幅僅 2%，股價在 195 至 200 美元區間原地打轉，市場正屏息等待其 8 月 26 日財報。

換言之，華爾街的邏輯正在收斂成一句話：重點不再是誰砸的錢多，而是誰能把砸下去的錢，變回實實在在的營收、獲利與現金流。

雲端業務全面開花，AI「變現故事」逐漸成形

分析指出，科技巨頭最新一季財報透露出一個清晰訊號：AI 投資正從燒錢的資本支出階段，邁入開始收成的收入兌現期。

亞馬遜 AWS、微軟 Azure 與 Alphabet 旗下雲端業務，本季營收全數大幅優於市場預期。AWS 營收年增 37%，Azure 年增更高達 43%，三大雲端業務合計成長率達 48%。

分析人士認為，在 AI 商業模式仍眾說紛紜之際，雲端運算已成為目前最容易被驗證、也最具說服力的獲利路徑。

科技巨頭透過興建資料中心、採購晶片與運算設備，再以長期合約方式將算力出租給企業客戶，完成從基礎建設投入到現金流回收的完整循環。

其中，AWS 本季營業利益率達到 39% 的水準。執行長 Andy Jassy 透露，公司運算設備平均約三年即可回本，而 AI 相關運算合約的年限多數超過五年，代表目前的投資能享有相對長期且穩定的獲利兌現週期。

Jassy 指出：「由此而來的營收、自由現金流與資本報酬率，非常有說服力。」他並拋出 AWS 未來有機會成長為年營收上看 1 兆美元業務的長遠願景。

相較之下，據 FactSet 統計，分析師目前預估 AWS 今年營收約為 1700 億美元。

驅動這股雲端熱潮的核心動能，正是 AI 需求本身。整個產業的瓶頸，已從過去的「有沒有需求」，轉變為現在的「算力夠不夠用」。

今年 4 月，AWS 與 Anthropic 簽下一筆金額超過 1000 億美元、為期十年的合作協議，正是這股 AI 算力搶購潮的具體縮影。

值得注意的是，相較於微軟、亞馬遜與 Alphabet 三巨頭，Meta 這次面對的市場考驗顯然更為嚴峻。

這家社群媒體巨擘同樣在 AI 基礎建設上砸下重金，卻缺乏成熟的雲端事業體，無法像 AWS、Azure、Google Cloud 那樣，直接透過對外出租算力來創造營收回報。

財報公布至今，Meta 股價已累計下跌約 5%。儘管公司先前已上修 2026 年資本支出預估，執行長祖克柏也表示正考慮建立自家雲端業務，但坦言目前進度仍大幅落後三大雲端龍頭。

分析稱，華爾街的評分標準正日趨明確，即 AI 投資能否成功，關鍵不在於砸錢的規模，而在於企業是否具備能把資本支出轉化為長期穩定現金流的商業模式。

與此同時，雲端運算似乎已經成為市場公認最成熟的解答，而缺乏這條變現路徑的公司，正面臨愈來愈嚴格的檢視眼光。

下一關考驗：獲利的「含金量」

儘管本季科技巨頭整體獲利表現強勁，市場對財報的反應卻明顯分歧。

根據高盛統計，在科技、媒體與電信（TMT）類股中，每股盈餘優於預期的公司，公布財報隔日平均反而落後標普 500 指數約 192 個基點；相對地，非 TMT 類股中同樣繳出優於預期成績單的公司，隔日平均卻能跑贏大盤約 75 個基點。

這樣的反差說明，市場對科技股的定價邏輯正在轉變。投資人不再只看短期業績是否「超標」，而是更在意獲利成長能否持續、以及獲利究竟從何而來。

第二季，標普 500 整體 EPS 年增率追蹤值高達 45%，但其中約 19 個百分點，其實來自 Alphabet 與亞馬遜合計約 1510 億美元的股權投資「其他收入」挹注，微軟則另外貢獻約 30 億美元。若剔除這類非經常性因素，核心獲利成長仍達 26%，是 2021 年以來最快的成長速度。

目前，AI 基礎建設相關企業已貢獻標普 500 本季 EPS 成長的近三分之一。分析師預期，到了 2026 年下半年至 2027 年，這個占比可能會進一步突破 50%。

不過，成本壓力仍是不容忽視的隱憂。過去幾季，標普 500 成分股中位數公司的淨利率已呈現停滯，多數產業的未來利潤率預期也遭到下修。

高盛目前仍維持標普 500 指數年底目標點位 8000 點的看法，並預估 2027 年標普 500 每股盈餘可達 385 美元。