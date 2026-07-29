鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-30 05:20

美國聯準會周三 (29 日) 決議按兵不動，但出現三張支持升息 1 碼 (25 個基點) 的反對票，交易員持續評估 Fed 是否仍能有效壓制通膨，美國長天期公債殖利率應聲攀高，30 年期殖利率創 2007 年 7 月以來最高水準。

30 年期美債殖利率大漲 11.9 個基點至 5.215%，盤中一度觸及 5.244%，為 2007 年 7 月以來最高水準，基準的 10 年期美債殖利率也上升 8.8 個基點至 4.691%。

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短天期美債殖利率則下滑。2 年期美債殖利率下跌 4 個基點至 4.269%。1 個基點等於 0.01%，殖利率與債券價格呈反向變動。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本次決議把聯邦資金利率目標區間維持在 3.50-3.75%，但卻是 2016 年以來，Fed 首次在同一次決議中出現三張方向一致的反對票。持異議者皆為聯準銀行總裁，分別是蘿根 (Lorie Logan)、哈瑪克 (Beth Hammack) 和卡什卡里 (Neel Kashkari)。

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師 Ellen Zentner 說：「主席華許 (Kevin Warsh) 曾形容通膨是『一種選擇』，但 Fed 今天在數據相互矛盾的情況下選擇等待。Warsh 要求一場『家庭內鬥』，而他確實得到了，」摩根士丹利財富管理首席經濟策略師 Ellen Zentner 表示。

她說：「目前來看，市場對升息的定價可能只是被往後推遲。9 月仍是可能採取行動的會議，在此之前公布的通膨數據，將成為唯一關鍵。」

華許接掌的 Fed 正面臨自 2021 年以來通膨持續高於 2% 長期目標的局面。不過，由於衡量通膨的重要指標消費者物價指數 (CPI) 意外下滑，使 6 月通膨年增率降至 3.5%。

但隨後幾周，中東衝突升溫帶動油價再度上漲。

BMO 美國利率主管 Ian Lyngen 在報告中說：「我們解讀這次會議為：FOMC 內部有強硬派積極發聲，但多數官員仍支持華許至少到 9 月之前仍維持利率穩定的立場，到時候，決策官員將能參考 7 月與 8 月的 CPI 數據。」

在會後記者會上，華許強調若通膨壓力升溫，FOMC 將迅速採取行動。他說：「我想強調，當然，委員會的決策非常重要，在必要且適當的情況下，我們會毫不遲疑採取行動。」

目前中東局勢再度趨於緊張，美國總統川普周三向福斯新聞 (Fox News) 記者表示，美國將針對伊朗突襲攻擊採取「強硬」回應，能源價格應聲飆漲，西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 6.56%，收在每桶 84.46 美元。