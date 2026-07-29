鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-30 04:20

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 固定收益全球主管兼投資長 Bob Michele 表示，美國聯準會 (Fed) 官員在周三決定維持利率不變時，三名決策官員提出異議格外引人注目，顯示支持升息的壓力可能持續存在。

Michele 說：「三票反對意見在這次聲明中更為重要。這顯示他們開始朝向緊縮政策方向移動。」

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聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本次以 9 比 3 決議，將聯邦基金利率目標區間維持在 3.50%-3.75%。不過，在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一份沒有新意、僅五段文字的聲明中，出現三名投票支持升息的官員：達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)、克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克(Beth Hammack)、明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari) 投下反對票，他們主張應升息 1 碼(25 個基點)。

有「Fed 傳聲筒」稱號、華爾街日報 (WSJ) 日報記者 Nick Timiraos 指出，這是自 2016 年以來，Fed 首次在同一次決議中出現三張方向一致的反對票。

Bianco Research 總裁 Jim Bianco 表示，「反對意見是最重要的事情」，理由是在新任主席華許 (Kevin Warsh) 刻意避免提供前瞻指引的情況下，這類傳統的利率決策後記者會，變得更加反映主席個人的看法，而非完整呈現 FOMC 整體立場。

Bianco 表示，在美國總統川普前所未有的抨擊壓力下，Fed 決策官員正藉此表明願意維持政策獨立性。

這三張反對票全都來自聯邦準備銀行，至於 FOMC 中的 Fed 理事，則全數與華許立場一致，支持維持目前利率政策。

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，部分 Fed 理事可能正在私下考慮支持未來升息，「這些反對意見並非憑空出現」。

利率決策公布後，美股震盪加劇，美債殖利率迅速跌至盤中低點，隨後回升至接近決策公布前水準，10 年期美債殖利率約為 4.63%。