鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-29 21:10

德國豪華車廠 BMW 周三 (29 日) 宣布，將在 2027 年底前透過自願離職方案，在德國裁減數千名員工。知情人士透露，裁員規模預計約 8,000 人，成為最新一家因獲利受壓、需求疲弱而縮減人力的德國車廠。

中國銷量暴跌30%、成本壓力升高！BMW德國擬裁員8000人(圖：REUTERS/TPG)

BMW 已與勞資委員會就離職方案達成協議，主要對象為行政及研發部門員工，生產職位不在裁撤範圍內。BMW 目前在德國約有 8 萬名員工，全球員工總數則約 15 萬人，意味此次裁員可能相當於德國人力的 10%。

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執行長 Milan Nedeljkovic 周三在慕尼黑員工大會上表示，汽車產業的運作規則已發生重大變化，BMW 商業模式的基礎也隨之改變，公司必須果斷精簡組織並改善成本結構。儘管未來一段時間將充滿挑戰，但相關措施對提升 BMW 獲利能力相當重要。

BMW 過去一度被視為德國車廠中表現相對穩健的業者，但公司 6 月已下修今年銷售及獲利展望，主因中國及其他亞太市場競爭激烈，加上中國汽車需求不如預期。BMW 第二季在中國的汽車銷量大減 30%，迫使公司加快並擴大原有的成本削減計畫。

除了中國市場競爭，美國關稅、中東衝突及能源價格上漲也對 BMW 造成壓力。戰事不僅推升營運成本，也壓抑全球消費者購買新車的意願；與此同時，德國車廠投入電動車轉型的成本高昂，新電動車的獲利空間卻相對有限。

BMW 並非唯一縮減人力的德國車廠。賓士已透過自願離職方案裁員，並計劃提高自動化程度、降低能源與物流成本，同時將部分生產轉往匈牙利等成本較低的國家。福斯則計劃在 2030 年底前於德國裁減 5 萬名員工，近期更警告可能再削減 5 萬個職位。