鉅亨網編譯段智恆 2026-07-29 22:00

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 周三 (29 日) 宣布，已與德國豪華車廠 BMW 簽署長期供應協議，將為 BMW 未來的數位座艙及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 供應晶片，合作預計橫跨未來十年。雙方並未公布協議金額及預計搭載相關晶片的車款數量。

高通拿下BMW長期晶片合約！雙方合作橫跨未來十年(圖：REUTERS/TPG)

這項協議涵蓋高通 Snapdragon 數位底盤 (Snapdragon Digital Chassis) 系列解決方案，包括數位座艙處理器、自動駕駛晶片及 AI 加速器，將成為 BMW 下一代 AI 汽車平台的硬體基礎，支援車內娛樂、智慧互動及駕駛輔助等功能。

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高通是全球智慧型手機晶片主要供應商，近年積極降低對手機市場的依賴，擴大汽車電子業務，產品範圍已從車載娛樂系統延伸至數位座艙、聯網功能及先進駕駛輔助系統。

高通汽車、工業、嵌入式物聯網及機器人事業群總經理 Nakul Duggal 表示，隨著代理式 AI 與實體 AI 帶動新一代智慧汽車發展，這項合作將使高通與 BMW 共同定義未來移動方式。