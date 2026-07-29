鉅亨網新聞中心 2026-07-29 18:56

南韓半導體大廠 SK 海力士周三 (29 日) 公佈第二季財報，雖然單季獲利表現亮眼，但隨後股價卻出現明顯回調，引發市場對於 AI 產業是否已達評價頂峰的熱烈討論。

第二季財報表現與市場反應 根據財報數據，SK 海力士第二季營收達 79.32 兆韓元，季增 51%；營運利潤為 60.54 兆韓元，季增 61%。儘管獲利成長幅度驚人，但營收與利潤仍分別低於市場共識約 6% 與 7%。

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在產品價格方面，DRAM 與 NAND 的平均售價 (ASP) 分別大幅上漲 30% 及 56%。然而，受到 HBM3E 產品組合比例較高導致平均售價持平，以及供應給輝達的 HBM4 出貨遞延影響，獲利表現未如預期般強勁。

Riedel Research 分析師 David Riedel 對此評價，他認為：「這真的已經好得不能再好了。」

Riedel 表示，六倍的盈利增長可能已是階段性頂峰，近期股價下跌反映了市場正在擠出過熱的 AI 溢價，並回歸合理估值。他進一步指出，過去幾個月該股漲幅過高，積累了過多的情緒溢價，目前的調整是為了後續行情的可持續性。

儘管如此，Riedel 仍肯定 SK 海力士的長期基本面，認為被視為「無聊賽道」的傳統記憶體業務依然具備價值，且公司與客戶簽訂的長期供應協議 (LTA) 能有效抵禦價格波動，維持營收的可預期性。

與 Riedel 的謹慎態度不同，里昂證券 (CLSA) 維持對 SK 海力士「高度確信跑贏大市 (超越大盤)」的評級。里昂分析，雖然市場憂慮 AI 資本支出持續性及中國供應商崛起，導致股價自高點回落約 50%，但目前的市帳率 (P/B ratio) 顯示多重利空已充分反映在股價中。

里昂預測，由於先進製程節點複雜化、新廠房產能爬坡時間漫長，加上數據中心需求強勁，2027 年前記憶體供應仍將維持緊張格局。此外，隨著 AI 應用擴展至搜尋、程式編寫等領域，對 HBM 與高容量 eSSD 等高階產品的需求預計將持續成長。

面對充裕的現金流，SK 海力士管理層展現出優先保護利潤率的策略。公司明確表示將有實質意義地擴大股東回報。