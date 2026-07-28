鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 22:00

馬斯克旗下太空與人工智慧公司 SpaceX 周二 (28 日) 盤中股價重挫 5% 至 107.80 美元，較首次公開募股 (IPO) 價格低逾 20%，也較 6 月 16 日創下的收盤高點崩跌 47%，累計蒸發逾 1.2 兆美元市值，成為史上規模最大的市值蒸發事件之一。

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SpaceX 上月以創紀錄規模掛牌後，股價一度迅速攀上高峰，但隨著投資人撤出高風險科技股，漲勢隨即反轉。中東地緣政治局勢動盪，加上市場質疑 AI 產業龐大資本支出能否支撐目前需求與估值，近期已對多家大型科技公司造成壓力。

SpaceX 本身還面臨鉅額股票解禁的潛在賣壓。根據公司 IPO 公開說明書，採取分批解禁安排的 SpaceX，預計 8 月 6 日將有最多 9.115 億股可供交易；到今年底，流通股數可能由目前約 6.39 億股暴增至 53.3 億股。

未來大量股票可能湧入市場，加上 SpaceX 估值高昂，吸引放空投資人積極進場。根據 S3 Partners 統計，目前可交易股票中約有 30% 遭放空。隨著股價持續下跌，放空部位過去一個月的帳面獲利已接近 80 億美元。

這波賣壓並未因 SpaceX 上周五大致成功完成星艦 (Starship) 測試而緩解。星艦在測試中部署升級版星鏈 (Starlink) 通訊衛星，並在返回地球時基本保持完整。

星艦是馬斯克拓展星鏈衛星網路、將人類送上月球及更遠太空，甚至在太空建設資料中心等計畫的核心。然而，星艦開發過程仍不穩定，先前多次出現爆炸、設備故障及進度延誤。

市場目前正討論 SpaceX 股價可能跌至何種程度，空方已將每股 100 美元視為重要關卡。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 指出，若股價跌至 100 美元，意味市場對 SpaceX 人工智慧業務給出的價值可能降至零，甚至成為負值。