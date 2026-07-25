鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-25 16:10

國際信評機構穆迪 (MCO-US) 本週發布報告警告，人工智慧（AI）投資潮正衝擊信用品質，使科技巨頭邁入「重資產時代」。該機構表示，全球科技巨頭為搶攻 AI 版圖，每年砸下近兆美元興建運算基礎設施，這股狂潮正逐漸掏空「超大規模雲端服務商」的自由現金流，並讓資產負債表承受的風險節節升高。

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過去數十年，矽谷科技業之所以能維持驚人的獲利率與穩健財報，關鍵在於軟體、智慧財產權與雲端服務幾乎不需要額外的複製成本，屬於典型的輕資產經營模式。

然而，生成式 AI 的興起徹底改寫了這套劇本，大型語言模型的訓練與運算，仰賴的是耗電驚人、造價高昂的伺服器與 AI 晶片，以及支撐這些設備運轉的實體資料中心。

報告寫道，「過去，這些公司主要依靠以軟件、知識產權和可擴展雲服務爲核心的輕資產模式，只需相對有限的資本投入。如今，從輕資產向重資產模式轉變，需要前所未有的投資規模和融資需求。」

穆迪估算，六大廠商今年的資本支出總額將衝上 7,850 億美元，明年更可能突破 1 兆美元大關。

目前，這些公司直接背負的債務規模，已合計來到約 4,600 億美元；與此同時，資本市場籌資動作也愈趨頻繁，Alphabet 上月才拋出高達 850 億美元的增資計畫，就是最新一例。

穆迪指出， AI 基礎建設需要鉅額前期投入，相關營收卻要等上好一段時間才能真正兌現，整個產業的自由現金流因此持續承壓。

為了不讓帳上債務數字過度膨脹，各家科技巨頭愈來愈仰賴簽訂長期資料中心租賃合約，作為一種變相的「表外融資」手段。

穆迪統計，六家公司目前累積的資料中心租賃承諾金額已飆升至 1.2 兆美元，其中逾 8,200 億美元對應的機房甚至還未完工啟用，仍在興建當中。

這類租約雖然不會像傳統貸款一樣直接列入資產負債表，但穆迪認為, 其本質與債務無異，長期來看同樣會迫使企業承擔龐大的租金支付壓力，形同一筆「隱形負債」。

不過穆迪也強調，微軟、Alphabet、亞馬遜與 Meta 目前仍坐擁全球數一數二穩健的企業財務結構，短期內投資等級信評應不致受到明顯衝擊。

真正壓力山大的，反而是評等本就偏低的甲骨文與 CoreWeave。甲骨文目前信評為 Baa2、展望負向，距離「垃圾債」等級僅一步之遙；CoreWeave 則屬於高收益債市場，評級爲 Ba3，高度仰賴結構複雜的私募債務來添購 GPU 設備。

報告中另一項值得留意的觀察，是 AI 產業正逐漸形成一種自我強化的「循環生態系」。

各大雲端服務商帳上動輒數十億美元的訂單積壓，有相當比例其實來自 OpenAI、Anthropic 等尚未掛牌的 AI 新創實驗室。

弔詭的是，這些科技巨頭本身正是這些 AI 新創的重要投資人，砸下重金入股後，新創公司又把募得的資金大量花在向出資方採購雲端運算服務上，資金因此在同一個小圈子裡不斷循環。

穆迪認為，這種盤根錯節的交叉關係，實際上放大了整體產業風險。愈來愈多科技巨頭的營收命脈，繫於同一小群 AI 客戶身上，而整套商業邏輯又建立在「AI 需求將持續高速成長」這個尚待驗證的共同假設之上。

儘管如此，穆迪並未全盤看空。報告指出，目前 AI 運算需求依舊強勁，雲端業務持續放量成長，加上各大廠商手握數千億美元的長期客戶合約，為未來營收提供了相對高的可預測性，這些條件仍足以支撐整體產業的信用體質。