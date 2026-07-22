鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-22 15:30

儘管 7 月以來半導體族群表現震盪，人工智慧（AI）硬體股仍獲華爾街分析師力挺。市場重新評估中國 AI 模型 Kimi K3 帶來的影響後，分析人士認為，該模型並未削弱 AI 基礎建設需求，反而可能因運算規模提升，推升對高效能記憶體與儲存晶片的需求。

AI 硬體股近期迎來大幅震盪，這項今年最熱門的交易之一在多重利空夾擊下遭遇修正。隨著前期漲幅累積，部分投資人選擇落袋為安；同時，中國 AI 模型帶來的技術競爭挑戰，加上市場持續關注利率政策變化，使晶片族群上週跌幅擴大，進入熊市領域。

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然而，週二（21 日）美股開盤後，記憶體概念股集體上演報復性反彈，追蹤記憶體產業表現的 Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 單日收漲 10.91%。

個股表現更為驚人：SanDisk (SNDKV-US) 飆升 14.27%，SK 海力士 (SKHY-US) 上漲 13.75%，威騰電子 (WDC-US) 漲 12.51%，美光科技 (MU-US) 漲 12.17%，希捷科技 (STX-US) 漲 11.14%。

這波反彈的導火線之一，正是中國 AI 實驗室月之暗面上週四發佈的最新開源模型 Kimi K3。這款模型在多項基準測試中的表現足以與美國一線大模型分庭抗禮，消息一出立即牽動市場神經。

不過，隨著 Kimi K3 發佈後市場情緒的快速修復，華爾街多家機構罕見地同步發聲，呼籲投資人不必因短期波動而動搖對 AI 硬體股的長期信心。

美國銀行的分析邏輯頗具代表性。以 Vivek Arya 為首的分析團隊認為，包括 Kimi K3 在內的一系列開源模型發佈，非但沒有削弱、反而進一步印證了他們對記憶體晶片的看漲判斷。

團隊特別指出一個容易被市場忽略的細節。中國開源大模型的 API 定價遠低於西方同類產品，價差可達 5 至 350 倍以上。但這種價差主要反映的是不同的商業模式選擇，而非底層硬體成本下降。

美銀認為，一方面，像 Kimi K3 這樣性能出色的中國開源模型，確實可能衝擊那些擁有類似產品線的海外科技巨頭；但另一方面，每一次開源模型被下載使用，都代表使用者必須自行部署運算環境，進而衍生出對 HBM、DRAM、NAND 等記憶體晶片的新增需求。

瑞銀、大摩、小摩: 三大行同步喊多

除了美銀，多家華爾街大行也不約而同給出樂觀評估。

瑞銀美洲首席投資長 Ulrike Hoffmann-Burchardi 明確表示，團隊並不認為近期晶片股跌入熊市反映了實質的供過於求問題，也不擔心雲端服務巨頭會因短期缺乏獲利而縮減 AI 資本支出。

她形容，科技巨頭將這場競賽視為「贏者通吃」的生存之戰，即便短期財務回報有限，為了避免競爭對手取得難以逆轉的技術優勢，資本支出仍會持續投入。

她也認同，像 Kimi K3 這類新模型的出現，反而會為 AI 硬體製造商創造更多成長空間，因為競爭本身正在推升整體晶片需求。

摩根士丹利則在週一的報告中指出，近期記憶體晶片股的拋售恰好提供了逢低布局的機會，理由是儘管市場其他角落訊號分歧，數據中心記憶體晶片供給緊張的問題卻仍在持續惡化。

瑞銀集團交易部門也判斷，動能股的急速拋售可能已接近尾聲，為投資人重新佈局 AI 與半導體倉位創造了時間窗口。

摩根大通的態度同樣積極，認為這波下跌更像是下一輪上漲前的蓄勢，而非長期跌勢的起點。

該行觀察到，晶片股股價與企業基本面之間的落差正在擴大，技術指標也顯示出「超賣」訊號，因此建議投資人可趁夏季逢低加碼。

摩根大通並預期，在 AI 需求驅動下，DRAM 供需吃緊的態勢將延續至 2028 年，而第二季財報季有望成為下一波漲勢的催化劑。

市場資深人士的看法也呼應了大行觀點。Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 將這次 Kimi K3 引發的市場震盪，類比為去年 DeepSeek 發佈時的情形，當時的恐慌性拋售，事後證明是逢低布局者難得一遇的機會。