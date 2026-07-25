鉅亨網新聞中心 2026-07-25 18:10

特斯拉 (TSLA-US) 暨 SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克近日接受《經濟學人》總編輯專訪，在訪談中拋出一連串引發熱議的論點：他一方面預測人工智慧（AI）將在短短數年內全面超越人類智力，另一方面又坦言即使 AI 存在相當高的風險，自己仍會選擇投入這場浪潮。

馬斯克的訪談內容涵蓋技術時間表、風險評估、監管構想，以及他與 OpenAI 執行長奧特曼之間長年未解的心結，內容一經曝光隨即在科技圈引發廣泛討論。

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馬斯克在訪談中給出了明確的時間座標，認為約莫五年之內，AI 的整體智力水準便會超越人類。當被追問十年後人類是否仍能掌握 AI 發展的主導權時，他坦承機率相當低。

他以人類與黑猩猩的智力差距作比喻，指出一旦 AI 與人類之間的智力落差遠超人類與黑猩猩的差距，人類恐怕就像黑猩猩無法主導人類社會一樣，逐漸失去對局面的掌控能力。

這並非馬斯克首次談及 AI 可能帶來的存亡威脅。他長期主張，AI 與自主武器系統導致人類滅絕的機率大約落在一成到兩成之間。

面對主持人提出「若火箭有兩成爆炸機率你還會登船嗎」的犀利提問，馬斯克給出的答案是肯定的。

他認為 AI 發展趨勢已不可逆轉，與其袖手旁觀讓局勢失控，不如親身參與、盡力將風險降到最低。

他甚至表示，就算真有一鍵關閉 AI 的選項，人類或許也不該按下，因為若能避開核戰等極端災難，AI 有望在未來十年內為人類帶來物質空前豐足的時代。

拋出「同業互查」監管構想 主張跳過政府主導

談及 AI 監管，馬斯克對各國政府由上而下的管制模式並不看好，認為政策制定者普遍缺乏足夠的技術判斷力，難以準確評估新模型的安全風險。

因此，他提出一套由業界自主執行的監管框架，核心包含三個層次：

首先，他建議 OpenAI、Google DeepMind、Anthropic、xAI 等主要 AI 實驗室應定期每週或每兩週，召開安全會議，彼此同步各自模型可能存在的風險資訊。

他透露自己已與 DeepMind 創辦人就此議題達成共識，認為此事刻不容緩。

其次，他主張企業在發布新模型前，應提前一到兩週開放給競爭對手進行審查，一旦發現重大安全疑慮，同業有權要求延後上線。

在他看來，競爭關係反而能促使各家企業保持透明，不致包庇對手的安全漏洞。

至於政府角色，馬斯克認為應退居最後一道防線，只有當企業收到同業警示後仍拒絕改善，政府才需要介入，而非提前對模型研發設下一刀切的限制。

他強調這套機制必須立即啟動，業界原本規劃半年內建置完成的節奏在他看來過於緩慢，畢竟 AI 技術正以驚人速度演進，半年的空窗期足以埋下難以挽回的隱患。

罕見鬆口談奧特曼心結 呼籲矽谷擱置私怨

訪談中，馬斯克也罕見地直言對 OpenAI 現任執行長奧特曼的不滿。

他表示，當初創立 OpenAI 的初衷是打造一個面向全人類的開源非營利機構，藉此制衡 Google 在 AI 領域的壟斷地位，如今 OpenAI 卻轉型為估值高達 8000 億美元的閉源營利企業，與最初的理念背道而馳。

他進一步透露，Anthropic 的核心創始團隊當年之所以集體出走 OpenAI，主要就是因為對奧特曼失去信任，創辦人阿莫戴（Dario Amodei）本人同樣對其抱持戒心。

儘管如此，馬斯克仍呼籲業界擱置個人恩怨，強調 Anthropic 團隊在他眼中始終堅守原則、真心關切人類未來，希望所有相關方能為了全球 AI 安全共同合作，推動同業互查機制落地。

馬斯克與 OpenAI 的裂痕由來已久。他曾於 2018 年因利益衝突退出 OpenAI 董事會，此後更一度對該公司提起訴訟，指控其掏空原本的非營利宗旨、背棄開源承諾。如今在他看來，面對 AI 可能帶來的生存級風險，昔日恩怨已不再是優先議題。

悲觀與樂觀並存的矛盾立場

綜觀整場訪談，馬斯克的立場呈現出鮮明的矛盾色彩：他一方面清楚承認 AI 存在約兩成毀滅人類的風險，另一方面卻堅信這項技術終將為人類帶來前所未有的富足生活。

馬斯克認為，技術浪潮已無法靠個人力量阻擋，因此選擇親身參與，力圖修正其發展路徑，而非置身事外。

儘管與奧特曼及 OpenAI 的心結尚未化解，他仍主張業界應以大局為重，攜手建立跨企業的安全防護機制。

馬斯克將這波 AI 浪潮比喻為一趟高風險的火箭旅程，過程中充滿爆炸般的危機，但人類已別無選擇，只能一邊做好防範措施，一邊迎向這場技術帶來的未知未來。