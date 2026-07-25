鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-25 15:10

AI燒錢燒到債市！科技巨頭狂砸資本支出、債券投資人開始擔心了。(圖：Shutterstock)

導火線之一，是 Alphabet 本週再度上修全年資本支出預估。消息一出，其公司債殖利率應聲走揚。市場憂心的不只是 Alphabet 一家，微軟、亞馬遜、Meta 等業者未來恐怕也將持續加碼 AI 投資。

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分析人士指出，能源支出正成爲侵蝕 AI 獲利前景的隱形殺手。當前雲端服務商正以史無前例的速度在美國各地興建 AI 數據中心，而電力已躍升爲這類專案最沉重的營運成本項目之一。

GE Vernova (GEV-US) 執行長 Scott Strazik 便警告，在地緣政治緊張局勢未解的情況下，通膨壓力恐將維持高檔。

本週國際油價重返每桶百美元大關，更讓市場對數據中心成本上漲的疑慮雪上加霜。與此同時，美國公債殖利率同步走高，也讓債市投資人態度轉趨保守。

瑞穗證券在最新報告中直言，科技巨頭不斷加碼的資本支出計畫，正逐漸逼近投資人所能容忍的極限。這些過去被視爲「資本堡壘」、財務體質近乎無懈可擊的企業，如今也開始承受 AI 相關成本急速攀升所帶來的壓力。

瑞穗更預估，明年雲端巨頭的整體資本支出將首度超過自由現金流總和，代表這些公司勢必得更加仰賴外部舉債，才能撐起龐大的 AI 基礎建設藍圖。

一位信用基金投資組合經理坦言，如今無論股票或債券投資人，討論焦點都已從「要不要投資 AI」轉向「這些天文數字般的資本支出到底能不能賺回來」。

巴克萊分析師 Andrew Keches 在報告中指出，甲骨文的 CDS 已再度成爲市場對沖 AI 融資風險的重要工具，其反映的不僅是公司本身的財務基本面，更折射出投資人對整體 AI 資本支出、OpenAI 相關專案執行進度，以及數據中心投資前景的集體焦慮。

隨着甲骨文數據中心建設與租賃規模持續擴張，市場也密切關注該公司未來是否會進一步舉債。

標普全球本月稍早已將甲骨文信評調降至 BBB-，距離垃圾等級僅一步之遙。

儘管如此，甲骨文管理層對公司的 AI 布局仍展現信心，近年不僅與 OpenAI 合作日益緊密，也與 Meta、輝達 (NVDA-US) 等業者攜手推進 AI 雲端基礎建設。

分析人士示警，科技公司舉債成本節節攀升，勢必牽動未來大型 AI 專案的資金調度。

據知情人士透露，Meta 目前正爲其總投資額約 120 億美元的德州數據中心專案籌措資金，相關融資定價預計最快下週初拍板。