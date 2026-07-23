鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-23 21:23

中東能源運輸風險再度升高，布蘭特原油期貨周四 (23 日) 突破每桶 100 美元，為 5 月 26 日以來首次站上百美元關卡。葉門叛軍青年運動 (Houthi) 宣稱在紅海攻擊兩艘沙國油輪，加上美國與伊朗互相威脅打擊對方能源設施，加劇市場對石油供應中斷的擔憂。

7 月交割的布蘭特原油期貨在倫敦一度升至每桶 100 美元，7 月累計漲幅可望達 35.3%，將寫下過去 10 年第三大單月漲幅。西德州中級原油 (WTI) 期貨則大漲逾 5% 至每桶 91.4 美元，創 6 月 11 日以來最高，本月漲幅約 30%，同樣可能創下 10 年來第三大單月漲幅。

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截稿前，布蘭特原油期貨上漲 6.17%，至每桶 99.87 美元；西德州原油期貨上漲 5.22%，至每桶 91.36 美元。

英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 表示，一艘油輪在沙國舒蓋格港西南方約 70 海里處遇襲，攻擊引發船上火災，船員正進行滅火，目前尚未傳出傷亡。

青年運動聲稱，已使用無人機及飛彈攻擊兩艘沙國油輪，理由是這些船隻涉嫌違反該組織對沙國實施的海上封鎖。不過，相關攻擊尚未獲得獨立證實。若消息屬實，這將是青年運動宣布封鎖沙國後首次發動攻擊。

紅海攻擊事件為中東戰事開闢新戰線。美伊衝突升溫後，荷姆茲海峽航運已受到干擾，位於紅海南端的曼德海峽則成為戰爭期間石油出口的重要替代通道。如今兩條關鍵航線均面臨安全威脅，進一步放大能源供應風險。

油輪遇襲前數小時，美國總統川普警告，今後伊朗每在荷姆茲海峽攻擊一艘船隻，美軍就將炸毀伊朗一座橋梁或發電廠。伊朗隨後回應，若美國攻擊伊朗基礎建設，德黑蘭將報復美國在區域內擁有利益的基礎設施、橋梁及能源設施。