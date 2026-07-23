鉅亨網編譯段智恆 2026-07-24 00:40

美國白宮表示，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 將於周四 (23 日) 稍晚公布川普政府下一步關稅計畫，為即將於周五 (24 日) 到期的全球 10% 基準關稅提出因應方案。

美國10%基準關稅周五到期 葛里爾將公布接替方案

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 在記者會上表示，葛里爾很快就會發布相關消息，但她不願搶先透露內容，僅要求外界留意後續細節。

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美國最高法院先前裁定，總統川普援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 課徵的全球關稅不具效力後，川普政府改以《貿易法》第 122 條，對幾乎所有進口商品徵收 10% 基準關稅。

不過，第 122 條只能作為臨時措施，相關關稅實施期間不得超過 150 天，並將於周五正式到期。為避免關稅措施出現空窗期，川普政府已依據《貿易法》第 301 條啟動其他貿易調查，準備以新的關稅取代現行 10% 稅率。

其中一項調查聚焦數十個經濟體的強迫勞動問題。知情人士透露，川普政府已準備最晚於周五以相關調查結果為依據，對部分進口商品課徵新關稅，藉此讓新舊措施無縫接軌。

另一項調查則鎖定外國產業產能過剩問題，但葛里爾先前表示，這項調查需要更多時間才能完成。這意味川普政府短期內可能先以強迫勞動調查作為新的法律基礎，維持廣泛關稅壓力，再視產能過剩調查結果推出其他措施。