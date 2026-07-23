鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 20:41

美國總統川普周四 (23 日) 警告，若葉門叛軍青年運動 (Houthi) 再次攻擊紅海商船，美國將把責任歸咎於伊朗，並對伊朗及青年運動施以「重大軍事懲罰」，恐使持續升高的美伊戰爭進一步擴大。

紅海戰火恐擴大！川普警告青年運動再襲船就打伊朗(圖：REUTERS/TPG)

川普在 Truth Social 發文表示，美國一年前曾因青年運動攻擊船隻、干擾商業及貿易活動，對其發動強力攻擊。此後包括美伊爆發衝突期間，青年運動的行為都相對克制，但如今卻再次對沙國船隻開火。

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圖：川普 Truth Social

青年運動表示，周三晚間動用彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機，攻擊兩艘涉嫌違反其紅海封鎖令的沙國油輪，分別是成品油輪 Encelia 及原油輪 Layla。

沙國政府已證實 Encelia 遇襲，英國海軍也表示，一艘油輪在沙國南部舒蓋格附近海域遭到攻擊。船上隨後起火，船員投入滅火，目前未傳出傷亡；Layla 是否遇襲及兩艘船的受損程度則尚不清楚。

川普表示，青年運動是伊朗的代理人，若再次發動類似攻擊，美國將追究伊朗責任。川普前一天才威脅，今後伊朗每在荷姆茲海峽攻擊一艘船隻，美軍就會炸毀伊朗一座橋梁或發電廠。伊朗則警告，若美方付諸行動，將報復美國在中東擁有利益的基礎設施、橋梁及能源設施。

美軍同日晚間連續第 12 天空襲伊朗軍事目標，包括飛彈及防空設施。伊朗國營電視台報導，美軍攻擊伊拉克邊境沙拉姆切客運站，造成兩人死亡；伊朗也再次攻擊美國位於科威特及約旦的基地與軍事設施。

青年運動加入戰局，可能進一步封鎖全球能源市場的另一處海運要道。荷姆茲海峽航運因美伊衝突大幅萎縮後，沙國紅海沿岸延布港及曼德海峽已成為原油出口的重要替代路線。青年運動也向國際船東寄發警告信，要求船隻不得前往沙國港口。