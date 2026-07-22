鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 03:00

中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 準備透過上海科創板首次公開募股 (IPO) 籌資最多 98 億美元，規模可望成為中國史上第二大 IPO。然而，《彭博》專欄指出，這筆備受追捧的交易可能成為科技股的「有毒聖杯」，在吸引大量資金的同時，抽乾其他人工智慧 (AI) 與半導體類股的市場流動性。

追蹤科創 50 指數規模最大的華夏上證科創板 50ETF，本周一獲得創紀錄的人民幣 138 億元 (約 20 億美元) 資金流入。交易員普遍將此解讀為中國國家隊進場護盤，以防長鑫存儲 IPO 造成科技股進一步下跌。

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這次操作即使以中國市場標準來看也不尋常。過去國家隊主要買進滬深 300 等涵蓋範圍較廣的指數，而非集中投資特定產業。科創板則高度聚焦符合國家戰略、具備突破性技術的企業。科創 50 指數上周跌入熊市後，周二強勁反彈 11%。

國家隊進場時間恰逢長鑫存儲新股申購繳款截止日。這次 IPO 成為市場最熱門的投資標的，散戶申購部分超額認購逾 200 倍，但科創 50 指數從長鑫存儲啟動詢價後便急速下跌，顯示投資人可能為籌措申購資金而拋售其他持股。

長鑫存儲是中國唯一有望進入全球動態隨機存取記憶體 (DRAM) 市場的本土業者，正試圖挑戰三星電子、SK 海力士 (SKHY-US) 及美光 (MU-US) 的主導地位。公司過去一年市占率倍增至 8%，也隨記憶體景氣升溫成為現金流強勁的企業。

長鑫存儲 IPO 定價相當於帳面價值的 2.4 倍，明顯低於中芯國際 (00981-HK) 的 8.6 倍及華虹半導體 (688347-CN) 的 11.7 倍。根據《彭博》彙整資料，中國上市晶片公司在長鑫存儲開始詢價前，平均股價淨值比達 10.3 倍。較低估值可能促使投資人賣出昂貴的既有晶片股，轉進長鑫存儲。