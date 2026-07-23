鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-23 16:30

中國 A 股三大指數 23 日（周四）集體開高，早盤窄幅震盪，午前跌幅明顯擴大，午後兩市重返升勢，維持強勢窄幅震盪格局。

上證綜指 23 日收盤漲 0.25%，報 3,876.78 點；深證成指漲 0.44%，報 14,123.31 點；創業板指漲 0.25%，報 3,575.52 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 2.1953 兆元，較前一交易日減少 4,580 億元。

香港恆生指數 23 日收漲 1.28%，報 25,210.81 點，恆生科技指數收漲 0.65%，報 4,698.48 點。

財信證券認為，大盤短線反彈結構未被明顯破壞，一方面是在獲利盤賣出壓力增加的情況下市場縮量，反映出在當前位置大盤做空動能相對有限。

另一方面是風格層面有著較好的輪動狀態，周期—消費—科技輪番活躍支撐指數，硬科技線也沒有出現較大負反饋，A 股短線震盪反彈的機率仍較大。

中期來看，在 8 月底中報揭露完畢、美國 11 月初期中選舉臨近等因素共同驅動下，預計 8 月下旬至 10 月底，A 股市場指數可能迎來再次做多的有利窗口期，屆時可提高風險偏好及倉位。

中原證券研報說，7 月 22 日 A 股衝高遇阻小幅震盪，滬指在 3,884 點附近遇阻，有色金屬、煤炭、電力類股領漲，機器人、遊戲等族群表現較弱，創業板震盪回落。