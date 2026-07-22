鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 21:00

川普 2025 年重返白宮後，多次威脅對未在美國生產的企業加徵關稅。台積電隨後擴大美國布局，迄今承諾投資總額達 2,000 億美元，包括上周宣布再投入 1,000 億美元，在美國興建先進半導體製造及封裝設施。

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，川普的領導正促使企業投資美國製造業，台積電追加 1,000 億美元投資，將創造數以萬計的美國就業機會，並把先進半導體製造帶回美國。

雖然 SK 海力士等亞洲晶片業者也正在美國建廠，但台積電的投資規模遠超其他同業。大舉擴張美國產能，讓台積電面臨明顯較高的生產成本，可能成為未來毛利率的阻力。

美國製晶片成本恐高出台灣 50%

台積電上周公布第二季獲利年增 77.4%，大幅超越市場預期，再創單季新高。第二季毛利率為 67.7%，高於第一季的 66.2%，表現也優於公司原先預期，但財務長黃仁昭在法說會上指出，海外晶圓廠仍對毛利率造成稀釋。

黃仁昭預估，隨著海外晶圓廠在未來數年逐步提升產能，初期將使毛利率減少 2 至 3 個百分點，後期影響可能擴大至 3 至 4 個百分點。台積電持續看好客戶帶來的多年期需求大趨勢，但政治壓力也是加速海外擴張的重要因素。

白宮發言人表示，台積電及其他半導體公司的巨額投資，是川普貿易與經濟政策的成果，包括美台貿易協議及重新協商《晶片法案》投資條件。

不過，在美國生產晶片的成本明顯高於台灣。晨星資深股票分析師 Phelix Lee 估計，視補貼到位時間、稅額抵減認列及其他成本變動而定，台積電美國製晶片的成本可能比台灣高出 20% 至 50%，但預期客戶將承擔較大部分的額外成本。

缺乏強勁對手 台積電有望轉嫁成本

《日本經濟新聞》周二報導，台積電計劃在 2027 年將先進及成熟製程價格調高最多 10%。台積電則表示，不評論定價問題。

顧能副總裁分析師 Gaurav Gupta 指出，缺乏足以構成威脅的競爭對手，是台積電的重要優勢。由於台積電主導先進製程市場，希望分散供應來源或被美國政府要求採購本土晶片的客戶，可能必須吸收大部分額外成本。

D.A. Davidson 科技研究主管 Gil Luria 認為，台積電整體毛利率非常高，因此有能力承受海外生產造成的差距。分析人士也指出，推動美國製造的不只是川普政策，新冠疫情打亂全球供應鏈後，客戶愈來愈重視產能分散，以防範地緣政治、物流及其他供應中斷風險。