鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-22 16:30

中國 A 股三大指數 22 日（周三）集體開低，早盤指數分化，滬指快速拉升後強勢震盪，創指弱勢窄震，午後兩市震盪下行，創指跌幅擴大。

上證綜指 22 日收盤漲 0.07%，報 3,867.03 點；深證成指跌 1.42%，報 1,4061.44 點；創業板指跌 3.23%，報 3,566.73 點。

‌



滬深兩市成交總額為人民幣 2.6533 兆元，較前一交易日減少 3,038 億元。

東吳證券認為，中東地緣衝突持續，荷姆茲海峽封鎖事件持續發酵，區域能源供應鏈不確定性抬升，布蘭特原油較低點已大漲近 20%，市場擔憂能源價格再度推升全球通膨，進一步鞏固各國貨幣緊縮立場，全球風險偏好系統性下行。

雖然外圍市場波動仍然較大，但 A 股在資金層面上仍有韌性。後續如果海外市場不進一步發生「黑天鵝」事件，市場短期隨時可能有反彈修復，但中期受海外波動影響較大，可能仍然需要一定時間來逐步回穩。