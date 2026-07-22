鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-22 14:10

全球半導體市場正經歷一場前所未見的結構性轉變。市場研究機構 Gartner 在今年 4 月發布的最新報告中，特別為此創造了一個新詞彙「Memflation」，將「Memory」（記憶體）與「Inflation」（通膨）兩字結合，用以形容當前記憶體價格暴漲、非 AI 產業被迫承擔成本壓力的現象。

這個由 Gartner 資深首席分析師 Rajeev Rajput 提出的概念，被視為解讀 2026 年半導體產業變局的關鍵字。

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根據 Gartner 預估，2026 年全球半導體產業總收入將突破 1.3 兆美元，年增幅高達 64%，創下二十年來最快成長速度。然而，這份亮眼成績單背後，隱藏著產能分配嚴重失衡的問題。

報告指出，AI 相關半導體，包括 GPU 伺服器、高頻寬記憶體（HBM）以及資料中心用固態硬碟，正以不成比例的速度吞噬全球記憶體產能。

雲端業者今年在 AI 基礎建設上的投資成長超過 50%，直接導致 DRAM 與 NAND 廠的產能被大量預訂鎖定。

分析師形容，這並非傳統認知中的產業景氣循環，而是一種「供給分流」現象：儘管 AI 晶片僅占今年全球半導體總收入約 30%，卻幾乎主導了整體產業的成長動能；剩下 70% 市場，包括手機、個人電腦、汽車、工業與家電等傳統應用領域，只能在日益吃緊的供應鏈中相互搶奪剩餘產能，並被迫承受隨之而來的漲價壓力。

數字最能說明問題的嚴重性。Gartner 預估，全球記憶體收入將從 2025 年的 2163 億美元躍升至 6333 億美元，成長近三倍；其中 DRAM 價格漲幅達 125%，NAND 快閃記憶體更暴衝 234%。

這股漲勢已實際反映在終端產品售價上。市場人士估算，一支旗艦手機所需的主記憶體與快閃記憶體成本，已從 2024 年的約 40 美元飆升至今年的 80 至 100 美元，等於翻了一倍；搭載 AI 功能的個人電腦，其 DDR5 記憶體模組成本漲幅更達 70 至 90%。

蘋果 (AAPL-US) 今年 6 月已首度全面調漲產品售價，MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro 與 iPad Air 全系列上漲 100 至 300 美元不等；小米 (01810-HK) 、OPPO、vivo 等 Android 陣營廠商同樣已調高旗艦機種售價，記憶體成本上升正是背後推手之一。

汽車產業同樣未能倖免。隨著智慧電動車搭載的記憶體容量從傳統燃油車的數十 GB，大幅躍升至數百 GB，零組件成本上漲已直接壓縮車廠獲利空間。

市調機構 Omdia 的統計顯示，逾 70% 通路夥伴反映今年出現漲價情況，超過九成則面臨交貨延遲問題。

Rajput 在報告中直言，「Memflation 恐將摧毁，或至少延後非 AI 需求的復甦。」

換言之，這波由 AI 引發的記憶體荒，恐讓非 AI 相關產業的缺貨與漲價陣痛期拉長逾兩年，Gartner 明確表示，具實質意義的降價最快也要等到 2027 年下半年才可能出現。

面對這波結構性變化，Gartner 也對晶片通路商提出因應建議，包括重新評估舊世代記憶體庫存策略、避免簽署延伸至 2027 年後的長期高價合約，以及積極尋找替代料源與降規方案，以因應終端客戶轉嫁而來的成本壓力。