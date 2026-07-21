鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-21 18:30

費城半導體指數 (SOX) 上周五正式跌入熊市之後，記憶體與晶片股周一 (20 日) 展開反彈，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 表示，記憶體晶片仍是人工智慧 (AI) 發展的關鍵瓶頸，需求可望維持強勁

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 指出，當前這輪己慶循環存在許多可能誤導投資人的「假警訊」。

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他說：「這一波景氣循環完全由資料中心需求帶動，因此消費性電子、PC 與智慧手機市場難免出現雜音，進而影響現貨市場價格與庫存水位。我們認為，近來拖累晶片股的一些消息，主要反映的是這些終端市場，而非 AI 資料中心需求。」

摩爾表示，資料中心需求造成的記憶體供給吃緊，到目前為止完全沒有緩解跡象，這也讓記憶體廠商持續擁有漲價能力。他預估，今年第 3 季記憶體價格將較第 2 季至少上漲 25%。

他認為，若依照過去記憶體景氣循環來尋找「賣出訊號」，將會誤判目前的市場情勢。

他說：「AI 正在消耗大量 DRAM，以至於留給其他產業的供給已經不足。無論我們觀察哪個市場，都顯示 DRAM 確實已成為 AI 發展的真正瓶頸。」這種供給不足已經拖慢 PC 與智慧手機的生產，雲端服務業者甚至願意支付更高價格取得記憶體，而非囤積庫存。

摩爾預期，記憶體供應不足的情況將持續惡化至 2028 年。「AI 對記憶體的需求遠高於供給，短期內，我們看不到這種情況會改變。」