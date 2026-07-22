鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-22 12:30

《巴隆周刊》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 與 SK 海力士 (SK Hynix)ADR 股價周二 (21 日) 大幅上漲，市場焦點轉向即將登場的科技巨頭財報，其中 Alphabet(GOOGL-US) 將於周三率先公布最新業績。

記憶體晶片類股正處於 AI 發展帶來的拉鋸戰中，科技公司持續增加 AI 投資，有望帶動記憶體需求成長，但這些公司也積極研發新技術，可能降低 AI 系統對記憶體晶片的需求。

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美光周二收盤大漲 12.2%，收在 970.82 美元，市值重新站回 1 兆美元以上，擺脫近期回檔陰霾。過去 12 個月，美光股價已累計上漲近 800%。

SK 海力士 ADR 漲勢更為強勁，周二勁揚 13.8% 至 171.94 美元。雖然單日漲幅亮眼，但股價僅比 7 月 10 日掛牌首日的 170 美元開盤價高出約 1 美元。SK 海力士韓股周二收盤上漲 4.1%。

投資人似乎相信，科技公司將進一步提高 AI 投資，進而推升 HBM(高頻寬記憶體) 及其他相關零組件的需求。

不過，股東也將密切關注，科技公司是否推出新的軟體或硬體技術，以降低對記憶體的需求，藉此控制相關零組件持續攀升的成本。

例如《The Information》周一報導，Google 正開發一款代號 「Frozen v2」 的新晶片，透過將 AI 模型的部分功能直接整合至矽晶片中，以更有效率的執行 AI 運算，減少資料傳輸需求，進而降低對 HBM 的依賴。

報導指出，這款新晶片預計 2028 年投入部署，但目前尚不清楚 Alphabet 未來將在多大程度上採用該晶片，或如何與其他 AI 晶片搭配使用。若要讓該晶片支援多個世代的 AI 技術，必須維持基礎 AI 模型架構，因此 Frozen 晶片提供給外部客戶使用的範圍可能受限。

Google Cloud 發言人在聲明中表示，「團隊持續研究並測試各種新技術…… 雖然並非每個項目都會進入量產，但這種嚴謹的探索是我們全堆疊 (full stack) 策略的核心。」

美光過去一個月下跌 16%，部分原因在於市場擔心記憶體價格是否能維持高檔。根據南韓媒體報導，SK 集團會長崔泰源上周表示，目前記憶體價格「並不正常」，未來終將回歸正常水準。

但華爾街仍普遍預期，記憶體價格將一路上升至 2027 年。

摩根大通分析師 Mixo Das 在研究報告中指出，「近期市場質疑記憶體需求，認為技術與製程的突破將降低記憶體用量，但目前我們仍未在實際市場中看到這種情況。記憶體相關股票的供給，不應與實體記憶體的供給混為一談。」

瑞銀財富管理股票主管 Ulrike Hoffmann-Burchardi 周一在報告中表示，具自主決策與自我學習能力的 AI 代理，將使運算能力需求「大幅增加」。