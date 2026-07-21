鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 02:00

特斯拉 (TSLA-US) 預定周三 (22 日) 美股盤後公布第二季財報，市場預期公司可能出現逾兩年來首度單季自由現金流轉負。隨著人工智慧(AI)、機器人、資料中心及製造產能支出急速攀升，投資人將密切檢視這些龐大投資何時能開始帶來回報。

執行長馬斯克近年把特斯拉發展重心，從單純生產電動車轉向自駕計程車、人形機器人等「實體 AI」業務，公司大部分估值也建立在這項願景上。

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然而，市場不安情緒正在升高。特斯拉今年投入 AI 基礎設施、資料中心及製造產能的資本支出，預計增至 250 億美元，規模超過核心汽車與能源業務單季產生的現金。

摩根士丹利分析師表示，隨著特斯拉資本支出增加逾一倍、自由現金流轉為負值，投資人愈來愈關注相關支出能否真正強化公司在實體 AI 領域的競爭護城河。

Robotaxi 擴張落後承諾 AI 進度成財報會議焦點

投資人長期押注，特斯拉的自駕技術與機器人業務最終能創造新的高利潤營收來源，但相關進度慢於許多分析師預期，馬斯克也多次未能達成自己設定的時程。

特斯拉去年 4 月在德州奧斯汀推出 Robotaxi 服務後，馬斯克一度預測，特斯拉自駕計程車可在 2025 年底前服務全美一半人口。公司今年 1 月又表示，Robotaxi 將於 2026 年上半年拓展至另外 7 座城市，但目前營運範圍仍僅限於德州的奧斯汀、達拉斯與休士頓，以及佛州邁阿密。

在周三財報會議前，特斯拉投資人關係網站獲得最多票的問題是，公司究竟受到哪些因素阻礙，導致無法達成自行設定的短期目標。票數最高的 10 項提問中，有 9 項聚焦 Robotaxi、Optimus 人形機器人及全自動輔助駕駛 (FSD) 等 AI 業務。

投資人也追問，Robotaxi 車隊規模為何停止成長，以及專為自駕服務打造、未配置方向盤與踏板的 Cybercab 何時才能正式載客。

特斯拉表示已開始生產 Cybercab，但相關車輛尚未投入 Robotaxi 網路。馬斯克也坦言，Cybercab 擴大產量的過程將「極其緩慢且痛苦」，進一步加深市場對 AI 投資回收期的疑慮。

汽車交車回溫 仍恐難抵 33 億美元現金流缺口

特斯拉第二季汽車交車量創下 4 月至 6 月同期新高，遠高於市場預估。油價上漲也推升電動車需求，歐洲市場表現尤其強勁。

分析師預估，特斯拉 2026 年全年將交付 170 萬輛汽車，年增 3.9%，有望終結連續兩年交車量下滑。巴克萊分析師表示，儘管市場焦點仍放在 AI 願景，但更強勁的汽車業務可為相關投資提供所需資金。

然而，第二季汽車銷售反彈可能仍不足以抵銷沉重支出。根據 LSEG 彙整數據，市場預估特斯拉第二季自由現金流將為負 33 億美元，意味公司支出超過營運產生的現金，可能是逾兩年來首次出現單季現金消耗。

市場預估，特斯拉第二季每股盈餘為 0.50 美元，高於去年同期的 0.40 美元。不過，德意志銀行分析師警告，公司今年稍早取消 FSD 軟體一次性買斷方案，加上 5 月推出低利率汽車融資措施，可能對獲利能力造成壓力。