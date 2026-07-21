〈美股盤後〉晶片股強勢反攻 費半飆逾5% 美光、SK海力士ADR暴漲超12%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-22 04:46

美股週二 (21 日) 全面收高，半導體與記憶體類股強勢反彈，費半指數飆超 5%。投資人暫時淡化美伊戰事升級及油價走高等利空，並在本週科技巨頭公布財報前逢低回補相關股票。

晶片股強勢反攻 費半飆逾5% 美光、SK海力士ADR暴漲超12% (圖：SHUTTERSTOCK)

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根據 FactSet 統計，目前已公布財報的約 66 家標普 500 成分企業中，近 88% 的獲利高於分析師預期，顯示第二季財報季開局強勁。

另一方面，美國貿易政策仍為市場增添不確定性。美國總統川普週一宣布，將牛奶、乳製品、酒類、服飾和家具等多項加拿大商品加徵 50% 關稅，預計 30 天後生效。白宮則表示，能源、鉀肥及部分關鍵商品不在本次加徵關稅範圍內。

美方指控加拿大採取「歧視性」貿易措施，新關稅可能再度升高美加貿易摩擦。

美伊戰事仍是市場主要風險。美國中央司令部已連續第 10 晚對伊朗發動空襲，伊朗則攻擊美國位於中東的軍事設施，與德黑蘭結盟的葉門青年運動也宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。

布蘭特原油一度突破每桶 91 美元，來到 6 月中旬以來高點。油價上漲也推升美債殖利率。美國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 4.63%，創兩個月新高。其他資產方面，比特幣站上 66,000 美元，創 6 月初以來最高水準。

聯準會將於 7 月 29 日公布利率決策，目前已進入會議前緘默期，本週也缺乏重要經濟數據，企業財報與中東戰局預料仍將主導短線市場走勢。

美股週二 (21 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 385.38 點，或 0.74%，報 52,224.64 點。

那斯達克指數上漲 329.13 點，或 1.29%，報 25,837.21 點。

S&P 500 指數上漲 65.92 點，或 0.89%，報 7,509.20 點。

費城半導體指數狂飆 612.32 點，或 5.21%，報 12,356.16 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 178.84 點，或 1.03%，報 17,459.73 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多數收黑。Meta (META-US) 跌 0.32%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.38%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.98%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.55%；日月光 ADR (ASX-US) 飆升 8.43%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.99%。

企業消息

南韓與台灣出口數據表現強勁，加上市場傳出台積電計畫於 2027 年調高部分晶圓代工價格，最高漲幅可達 10%，進一步提振半導體產業展望。台積電 ADR(TSM-US) 勁揚 5.55% 至每股 424.61 美元。

記憶體與資料儲存類股漲勢更加凌厲，美光 (MU-US)、SK 海力士 ADR (SKHY-US)、SanDisk (SNDK-US) 分別大漲 12.17%、13.75% 和 14.27%。

AI 雲端基礎設施業者 Nebius Group (NBIS-US) 週二大漲逾 18%，收每股 216.92 美元。輝達最新監管文件揭露，其在計入認股權證可取得股份後，對 Nebius 的受益所有權比例達 9.3%。市場將此視為 AI 晶片龍頭對 Nebius 發展前景投下信任票，帶動資金重返 AI 基礎設施概念股。

華爾街分析

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 表示，未來兩週是本季財報的關鍵期，影響範圍不限於科技業。隨著美股先前漲至歷史高點附近，投資人標準明顯提高，無法跨越華爾街高門檻的企業正遭到市場懲罰，即使財報表現不錯，也未必足以支撐股價上漲。

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 則指出，市場目前仍處於觀望階段。FactSet 數據顯示，第二季企業獲利成長率預期已提高至 25%，但投資人擔心成長動能可能接近轉折點，因此正等待輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 及其他科技公司公布本季表現與財測。

高盛策略師預估，企業獲利成長可望在今年下半年繼續支撐美股，但短期市場多頭部位偏高，加上總體經濟逆風，仍可能壓抑股價表現。

不過，滙豐銀行策略師 Max Kettner 則建議，投資人在本輪財報季結束後，可考慮降低部分股票曝險。他警告，市場情緒過度樂觀、財政刺激效果減弱，以及美國期中選舉的不確定性，都可能引發美股回檔。