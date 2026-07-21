〈美股盤後〉晶片股強勢反攻 費半飆逾5% 美光、SK海力士ADR暴漲超12%
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週二 (21 日) 全面收高，半導體與記憶體類股強勢反彈，費半指數飆超 5%。投資人暫時淡化美伊戰事升級及油價走高等利空，並在本週科技巨頭公布財報前逢低回補相關股票。
道瓊工業指數收漲逾 385 點，標普 500 指數上漲 0.89%，那指走升近 1.3%，三大指數終結連續三個交易日的跌勢。
根據 FactSet 統計，目前已公布財報的約 66 家標普 500 成分企業中，近 88% 的獲利高於分析師預期，顯示第二季財報季開局強勁。
本週稍晚將公布財報的重量級企業包括 Alphabet (GOOG-US)(GOOGL-US)、IBM (IBM-US) 與特斯拉 (TSLA-US)，市場將密切檢視科技巨頭的 AI 資本支出、獲利能力及下半年展望。
另一方面，美國貿易政策仍為市場增添不確定性。美國總統川普週一宣布，將牛奶、乳製品、酒類、服飾和家具等多項加拿大商品加徵 50% 關稅，預計 30 天後生效。白宮則表示，能源、鉀肥及部分關鍵商品不在本次加徵關稅範圍內。
美方指控加拿大採取「歧視性」貿易措施，新關稅可能再度升高美加貿易摩擦。
美伊戰事仍是市場主要風險。美國中央司令部已連續第 10 晚對伊朗發動空襲，伊朗則攻擊美國位於中東的軍事設施，與德黑蘭結盟的葉門青年運動也宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。
布蘭特原油一度突破每桶 91 美元，來到 6 月中旬以來高點。油價上漲也推升美債殖利率。美國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 4.63%，創兩個月新高。其他資產方面，比特幣站上 66,000 美元，創 6 月初以來最高水準。
聯準會將於 7 月 29 日公布利率決策，目前已進入會議前緘默期，本週也缺乏重要經濟數據，企業財報與中東戰局預料仍將主導短線市場走勢。
美股週二 (21 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多數收黑。Meta (META-US) 跌 0.32%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.38%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.98%。
費城半導體族群普遍走高。AMD (AMD-US) 急漲 8.11%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.21%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.97%；應用材料 (AMAT-US) 狂漲 7.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.87%；美光 (MU-US) 飆升 12.17%。
台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.55%；日月光 ADR (ASX-US) 飆升 8.43%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.99%。
企業消息
南韓與台灣出口數據表現強勁，加上市場傳出台積電計畫於 2027 年調高部分晶圓代工價格，最高漲幅可達 10%，進一步提振半導體產業展望。台積電 ADR(TSM-US) 勁揚 5.55% 至每股 424.61 美元。
英特爾證實將進一步裁員並重整資料中心業務，此外，市場傳出英特爾將為資安公司 Fortinet (FTNT-US) 生產下一代晶片，英特爾股價竄升超 8%，報每股 105.45 美元。
記憶體與資料儲存類股漲勢更加凌厲，美光 (MU-US)、SK 海力士 ADR (SKHY-US)、SanDisk (SNDK-US) 分別大漲 12.17%、13.75% 和 14.27%。
AI 雲端基礎設施業者 Nebius Group (NBIS-US) 週二大漲逾 18%，收每股 216.92 美元。輝達最新監管文件揭露，其在計入認股權證可取得股份後，對 Nebius 的受益所有權比例達 9.3%。市場將此視為 AI 晶片龍頭對 Nebius 發展前景投下信任票，帶動資金重返 AI 基礎設施概念股。
企業財報也為大盤增添動能。3M (MMM-US) 第二季獲利優於市場預期，股價大漲逾 7%；通用汽車 (GM-US) 第二季營收與獲利雙雙超越華爾街預估，帶動股價上漲近 5%。
華爾街分析
eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 表示，未來兩週是本季財報的關鍵期，影響範圍不限於科技業。隨著美股先前漲至歷史高點附近，投資人標準明顯提高，無法跨越華爾街高門檻的企業正遭到市場懲罰，即使財報表現不錯，也未必足以支撐股價上漲。
CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 則指出，市場目前仍處於觀望階段。FactSet 數據顯示，第二季企業獲利成長率預期已提高至 25%，但投資人擔心成長動能可能接近轉折點，因此正等待輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 及其他科技公司公布本季表現與財測。
高盛策略師預估，企業獲利成長可望在今年下半年繼續支撐美股，但短期市場多頭部位偏高，加上總體經濟逆風，仍可能壓抑股價表現。
不過，滙豐銀行策略師 Max Kettner 則建議，投資人在本輪財報季結束後，可考慮降低部分股票曝險。他警告，市場情緒過度樂觀、財政刺激效果減弱，以及美國期中選舉的不確定性，都可能引發美股回檔。
(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)
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