鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 23:30

英特爾 (INTC-US) 周二 (21 日) 宣布，網路安全公司 Fortinet (FTNT-US) 將採用旗下晶圓代工服務，生產下一代 SP6 安全晶片。這是陳立武 2025 年 3 月接任英特爾執行長後，公司首度公開具名的晶圓代工客戶，為持續尋找指標性客戶的英特爾帶來一項進展。

英特爾代表向 《CNBC》表示，Fortinet 的 SP6 晶片將採用 Intel 4 製程生產。這項製程並非英特爾最先進的技術，先進程度低於主要用於製造電腦處理器的 18A 及 14A，而是較早期且成熟的製程，可用來生產網路設備所需的特殊應用積體電路 (ASIC)。

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英特爾 4 月在申報文件中坦言，公司仍在設法為最先進製程爭取一名「重要」客戶，以證明在美國及海外興建晶圓廠所需龐大資本支出的合理性。若能宣布大型客戶合作，可望提高晶片設計商與投資人對英特爾大量生產先進晶片能力的信心。

陳立武 5 月接受 CNBC 訪問時曾透露，多名客戶正在與英特爾晶圓代工部門合作，但基於個人原則不願公布客戶名稱。目前英特爾最大且已確認的晶圓代工客戶仍是公司本身，美國政府也利用其產能製造國防晶片。

在前任執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 任內，微軟 2024 年宣布委託英特爾生產一款未透露細節的處理器；亞馬遜同年也表示，將採用英特爾代工生產客製化 AI 晶片，但相關訂單規模相對有限。

英特爾今年 4 月也宣布協助 Google 設計一款稱為基礎設施處理器 (IPU) 的 ASIC，並參與協助馬斯克旗下特斯拉與 SpaceX 建造名為 Terafab 的晶片工廠。川普 6 月曾宣稱，蘋果 (AAPL-US) 將採用英特爾在美國製造晶片，但兩家公司均未正式證實達成協議。

Fortinet 的知名度雖不及蘋果、特斯拉 (TSLA-US) 或大型雲端服務業者，但隨著 AI 普及推升先進資安需求，公司正處於快速成長的市場。Fortinet 股價今年已上漲超過一倍，公司 5 月財報會議也表示，將繼續投資 ASIC 技術。