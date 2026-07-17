鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 23:30

根據 Nations Indexes 編製的「RiskDex」指標，近期多檔大型科技股的買權 (Call) 需求明顯高於賣權 (Put)，且相較於過去一年自身的交易模式，更出現罕見的樂觀情緒，反映市場對財報表現抱持高度期待。

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RiskDex 主要比較價外一個標準差 (One Standard Deviation Out-of-the-Money) 買權與賣權的價格差異，再與個股過去一年的歷史區間相比，以判斷市場對個別股票的樂觀程度，而非僅觀察買權是否普遍較貴。

其中，Meta 的 RiskDex 指標為 0.75，代表價外買權價格比相同條件的賣權高出約 25%，且位於過去一年看多程度的第 91 百分位；微軟則為 0.79，位居第 93 百分位，顯示市場看多情緒異常強烈。

亞馬遜的 RiskDex 為 0.98，雖然買權價格僅略高於賣權，但相較自身歷史仍處於第 92 百分位；特斯拉與 AMD 則雙雙躋身過去 52 周看多程度前 20% 的區間。

不過，Nations Indexes 總裁 Scott Nations 提醒，過度集中的樂觀情緒反而可能成為反向指標。他表示，當這麼多大型科技股同時出現明顯買權溢價時，代表市場對財報的期待已相當高，股價幾乎已反映完美情境，一旦財報或展望未能超越預期，投資人恐面臨失望性賣壓。