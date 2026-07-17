鉅亨網編譯段智恆 2026-07-18 02:00

根據外媒周五 (18 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 與美國司法部 (DOJ) 正就 2024 年提起的反壟斷訴訟展開初步和解協商，雙方希望在案件進入審判前尋求解決方案。不過，知情人士透露，目前談判仍處於早期階段，尚無法保證最終能達成協議。

知情人士指出，蘋果今年已多次向司法部提出和解方案，希望盡快結束這起案件，但雙方仍持續磋商，和解談判也可能最終破局。目前法院尚未排定審判日期，蘋果拒絕對此置評，美國司法部則未立即回應。

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這起反壟斷訴訟於 2024 年由拜登政府提出。司法部指控，蘋果透過 iPhone 生態系統限制競爭，損害競爭對手、軟體開發商及消費者權益。蘋果曾試圖要求法院駁回訴訟，但於 2025 年 6 月遭法院駁回，案件得以繼續審理。

司法部指控的重點包括，蘋果限制類似中國微信 (WeChat) 的「超級 App」發展，阻礙整合多種服務的應用程式在 iPhone 生態系中運作，同時也涉嫌打壓第三方即時通訊服務、雲端遊戲串流應用、競爭對手的數位錢包，以及限制智慧手錶市場競爭。

這起訴訟由美國司法部聯合 19 個州及華盛頓特區共同提出，目前尚不清楚各州檢察長是否也參與此次和解協商。

報導指出，川普政府上任後，司法部傾向透過和解方式處理前朝政府提出的多起反壟斷案件。現任負責反壟斷業務的司法部第三號官員伍德沃德 (Stanley Woodward) 認為，和解不僅可節省納稅人資源，也能比動輒耗時數年的訴訟，更快為消費者帶來實質改善。

事實上，蘋果近年已針對部分爭議作出調整，包括開放開發者推出迷你 App 平台、支援由 Google(GOOGL-US) 主導的 RCS 通訊標準、允許雲端遊戲串流服務上架 App Store，以及向第三方開放 iPhone 的 NFC 支付晶片。