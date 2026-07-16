鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 23:05

美光科技 (MU-US) 股價周四 (16 日) 早盤再度走低，一度下跌 5% 至 859.24 美元，延續前一交易日重挫 8% 的跌勢。以周三收盤價計算，美光過去一個月累計跌幅已達 20%，反映市場在股價過去一年暴漲近 700% 後，對記憶體產業景氣反轉的任何跡象都格外敏感。

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市場目前主要受到三項利空因素影響。首先，半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 表示，新一代極紫外光 (EUV) 微影設備能以更高效率生產記憶體晶片。美光主要競爭對手 SK 海力士 (SKHY-US) 與三星電子 (Samsung Electronics) 均計畫導入新設備，有望提升產量。由於市場長期押注高頻寬記憶體 (HBM) 與先進記憶體供不應求，任何可能緩解缺貨的技術進展，都可能引發投資人擔心供需逐漸轉向寬鬆。

第二項壓力來自市場對大型科技公司 AI 支出降溫的疑慮。路透日前報導，雲端運算業者 CoreWeave(CRWV-US) 正評估透過金融工具，降低未來記憶體與儲存價格下跌帶來的風險。雖然目前沒有跡象顯示 CoreWeave 預期價格即將下滑，多數產業分析師仍預估記憶體價格至少將上漲至 2027 年，但業界開始為價格反轉預作準備的消息，仍讓投資人感到不安。

第三項因素則是槓桿型 ETF 放大股價波動。這類 ETF 透過選擇權、交換契約及其他衍生性商品，放大個股每日漲跌幅，但在股價下跌時也會加劇賣壓。由於槓桿 ETF 必須在每日收盤後調整部位，以維持設定的槓桿倍數，可能形成複利耗損與被動賣出的連鎖效應。

摩根大通 (JPM-US) 分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 指出，記憶體股槓桿 ETF 的管理資產規模自 6 月高點以來已縮水 34%，遠高於所有股票型槓桿 ETF 同期 13% 的降幅。記憶體槓桿 ETF 相對於相關個股市值的比率，更是整體股票型 ETF 的三倍，使其成為推升記憶體股波動的重要來源。

不過，市場對美光的長期展望仍未全面轉空。大型科技公司若在本季財報中持續擴大 AI 資本支出，可能化解投資人對需求放緩與價格轉弱的疑慮。FactSet 數據顯示，華爾街分析師給予美光的平均目標價約 1,579 美元，遠高於目前股價。