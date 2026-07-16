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AI燒錢燒過頭？甲骨文豪砸2500億美元 信評快掉進垃圾級

鉅亨網編譯段智恆

甲骨文 (ORCL-US) 近年大舉押注人工智慧 (AI) 基礎建設，力拚躋身全球 AI 基礎設施龍頭，但龐大的資本支出也讓公司面臨愈來愈大的財務壓力。市場擔憂，若甲骨文無法加快 AI 投資變現速度，恐在擴張與財務穩健之間陷入兩難，甚至影響未來競爭力。

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AI燒錢燒過頭？甲骨文豪砸2500億美元 信評快掉進垃圾級(圖：REUTERS/TPG)

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 近日已將甲骨文信用評等調降至 BBB-，距離「垃圾級」僅一步之遙；穆迪 (Moody"s Ratings) 則維持負向展望，意味未來仍有遭降評風險。


標普指出，甲骨文持續低估 AI 建設所需的前期投資規模。公司正推動規模高達 2,500 億美元的資料中心擴建計畫，導致過去四個季度在資本支出後，自由現金流已流失逾 200 億美元。

市場人士認為，甲骨文正處於關鍵十字路口。若持續加碼投資，恐進一步惡化財務體質；若放慢建設速度，又可能在 AI 競賽中落後。

現金流遠遜 Meta、Google AI 競賽面臨兩難

與甲骨文不同，Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 等 AI 超大規模雲端業者(Hyperscaler)，雖同樣積極擴建 AI 資料中心，今年合計資本支出預估將高達 7,250 億美元，但這些公司擁有充沛的自由現金流，可持續支應投資，不必過度依賴舉債。

標普認為，相較之下，甲骨文財務彈性明顯較弱，使競爭對手更有能力持續投入 AI 建設，也更能承受景氣循環波動。

市場也開始反映這項風險。即使在信評遭調降前，甲骨文公司債殖利率便已更接近 BB 級債券，而非同為 BBB 級企業債，顯示投資人早已要求更高風險溢酬。

分析人士指出，隨著信貸環境逐漸收緊，資金成本不再像過去幾年一樣便宜，一旦聯準會 (Fed) 再度升息，企業擴張成本恐進一步增加。

AI 變現速度成關鍵 信評與擴張恐難兼得

為降低現金流壓力，甲骨文已開始嘗試新做法，包括要求部分客戶預先支付資料中心所需運算設備費用，以減少前期資金支出。不過，公司仍強調，維持投資等級信評仍是最重要的資本配置目標。

市場普遍認為，甲骨文若希望避免遭降至垃圾級，未來可能必須透過增發股票、減少資本支出或兩者並行，但這些方案都可能影響股東權益或削弱 AI 布局速度。

根據公司最新財報，甲骨文預期本會計年度以現金支付的資本支出仍將持續增加。S&P 估計，下一年度自由現金流缺口可能擴大至 420 億美元。

雖然甲骨文目前已累積大量長期合約，未來可望逐步認列收入，但資料中心建設成本必須提前投入，形成收入與現金流不同步的情況，也成為投資人最關注的風險之一。

此外，標普估算，甲骨文約 6,380 億美元未履約訂單中，約有一半與 OpenAI 相關，使市場更加關注公司 AI 業務是否過度集中於少數客戶。

甲骨文上月表示，本會計年度計畫透過發債及發行股票籌資約 400 億美元，其中包括先前宣布的 200 億美元股票增發計畫。市場人士認為，未來甲骨文能否加快 AI 商業化、改善現金流，將成為決定信評與股價表現的關鍵。


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