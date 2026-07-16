鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-16 22:00

美國勞工部周四 (16 日) 公布，截至 7 月 11 日當周，首次申請失業救濟金人數減少 8,000 人至 20.8 萬人，不僅低於市場預期的 21.7 萬人，也顯示美國勞動市場依舊維持穩健，就業市場延續「慢招聘、慢裁員」的格局。

美國勞動市場依舊維持穩健，就業市場延續「慢招聘、慢裁員」的格局。(圖：ZeroHedge)

‌



數據顯示，首次申請失業救濟金人數自 5 月底及 6 月初一度攀升後，近期已回落至歷史相對低檔水準。市場普遍認為，目前企業雖然放緩招募速度，但也未大幅裁員，反映就業市場仍具韌性。

作為衡量就業市場趨勢的重要指標，截至 7 月 4 日當周，持續申請失業救濟金人數減少 1.6 萬人至 180.5 萬人，同樣優於市場預期，顯示失業民眾重新找到工作的情況仍相對穩定。

(圖：ZeroHedge)

此外，消除短期波動影響的四周移動平均首次申請失業救濟金人數降至 21.43 萬人，進一步反映勞動市場並未出現明顯惡化跡象。不過，若未經季節性因素調整，上周初領失業金人數仍增加至 24 萬 4,826 人，主要受到加州與密蘇里州申請人數增加影響。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

近期公布的其他數據也支持勞動市場依舊穩健。聯準會 (Fed) 最新發布的褐皮書指出，7 月初美國就業整體仍呈現成長，其中 5 個聯邦準備銀行轄區就業持續增加，其餘 7 個地區則大致持平，同時不少企業仍反映技術人員及熟練工種招募困難。

全美獨立企業聯盟 (NFIB) 最新調查也顯示，小型企業 6 月面臨合格求職者不足的情況更加明顯，認為難以找到符合條件人才的企業比重進一步上升，顯示勞動力短缺問題仍未完全改善。