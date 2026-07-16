鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 21:00

美股散戶勢力持續壯大，正從市場邊緣走向核心，甚至開始改寫傳統由大型機構主導的交易秩序。高盛指出，散戶如今不只是市場參與者，更同時扮演價格制定者、題材創造者與資金流向推動者。

高盛數據顯示，散戶交易目前約占美股每日成交量的 30%。今年 5 月散戶股票交易規模較 2021 年 1 月迷因股熱潮時創下的紀錄高出 10%，6 月又進一步刷新歷史高點。

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散戶崛起也推升股票衍生品交易熱度。今年已有多個交易日的選擇權成交量突破 5,000 萬口，平均交易規模創下歷史新高，較三年前增加一倍。從單日到期買權、槓桿型 ETF，到永續期貨及預測市場，散戶資金的影響範圍不斷擴大。

過去 18 個月，許多機構投資人因市場估值偏高而保持謹慎，普遍降低持股、槓桿與風險曝險，等待遲遲未出現的回檔。隨著人工智慧熱潮推動股市屢創新高，不少機構反而被迫追高。

散戶則採取相反策略，持續逢低買進、追逐動能並提高槓桿，而且屢次奏效。從 SpaceX 等熱門新股，到科技股回檔及中東戰事造成的市場震盪，散戶情緒並未明顯降溫，反而將跌勢視為進場機會。

Citadel Securities 策略師魯布納 (Scott Rubner) 指出，散戶仍是美股最強勁的結構性買盤。其散戶現貨股票平台 7 月以來尚未出現任何單日淨賣出，目前 7 月散戶淨買進規模為 2020 年 1 月以來同期最強，也是整體第二高的月份。

更值得注意的是，散戶買盤正從過去的短期現象轉變為結構性力量。高盛估計，自主操作的證券帳戶目前持有約 12 兆美元股票，約占美國企業股票市場的 10%。若進一步計入美國家庭直接與間接持有的股票，規模更達 111 兆美元。

這股趨勢也逐漸擴散至歐洲。隨著新型網路券商降低交易門檻，加上德國計畫推出國家補貼的退休投資帳戶，允許退休資金最高 100% 投入股票，歐洲家庭未來參與股市的程度可能進一步提高。

不過，散戶崛起仍未經歷真正長期熊市的考驗。自 2022 年以來，美股尚未出現持續數月以上的重大跌勢，若未來市場長期下滑，並伴隨就業市場疲弱及家庭收入下降，散戶能否維持逢低買進仍有待觀察。