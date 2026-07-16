鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-16 12:20

近期全球主要市場股市劇烈震盪，相對新興市場央行展現成熟政策能力，及企業信用品質持續升級，新興市場固定收益資產展現強勁吸引力。瑞銀資產管理團隊分析，儘管全球貿易環境面臨不確定性，新興市場不僅避開重大違約，且評等調升趨勢明顯，加上美元若走弱將有利新興市場貨幣升值，整體風險報酬特徵優於成熟市場。依據七年期資本市場預測，新興市場主權債與企業債年化報酬預估分別可達 5.5% 與 6.1%。

瑞銀看好新興市場債券收益和平衡兼備 將迎黃金機遇。（圖：shutterstock）

新興市場債券迎黃金配置期，憑藉優於成熟市場的經濟成長動能、穩健財政紀律及具吸引力的實質收益，成為全球投資人關注焦點。根據國際貨幣基金與 JPMorgan 數據顯示，過去 15 年來新興市場經濟成長率持續領先已開發國家，且政府債務占 GDP 比率保持相對穩健，不僅擁有較高的實質利率優勢，更展現出強韌的經濟體質。

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企業競爭力提升成為支撐市場重要關鍵。中國在人工智慧與先進製造領域取得突破，印度受惠數位化改革，韓國半導體產業維持競爭優勢，整體經濟結構向高附加價值升級，有助企業債券長期的信用品質。同時，新興市場央行具備豐富的政策管理經驗，早在 2021 年便率先啟動升息循環，有效控制通膨，目前普遍具備較高實質利率優勢，並保有未來降息支持經濟的政策彈性。

市場分析指出，新興市場債券具備殖利率與分散風險的雙重優勢。近十年來，美元計價的主權債與企業債規模顯著成長，超過半數為投資等級債券。自 2023 年以來，主權信用評等調升家數超越調降，顯示整體信用趨勢正向發展。