鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 18:12

TISA(台灣個人投資儲蓄帳戶) 制度上路滿一周年，長期投資效益逐步發酵，截至 6 月底，TISA 基金總規模已由成立初期的約 3000 萬元，大幅成長至逾 70 億元。其中「國民 ETF」0050 連結基金 TISA 級別，規模占比將近 6 成，每月定期定額也突破 5 億元。

TISA 自 2025 年 7 月上路後，至今已屆周年，TISA 級別基金檔數自初期的 16 檔成長至 45 檔，整體規模從 3029 萬元成長至 72.9 億元，每月定期定額申購金額亦自 2,975 萬元增加至 10.4 億元。

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在單檔規模排行與申購表現上，均由 0050 連結基金 TISA 級別以規模 42.3 億元、單月申購金額 5.2 億元持續領先，占整體規模比重 58%、單月申購金額比重 50.3%，反映長期退休準備，投資人更青睞「貼近大盤」的指數型投資。

法人表示，0050 連結基金為目前 TISA 級別中唯一採市值型被動投資，能有效避免人為選股風險，績效貼合 0050，指數成分股定期汰弱留強，緊跟台灣產業發展，具備與時俱進、不錯過市場行情的優勢，尤其隨 AI 產業帶動大型權值股成長，讓市值型投資具備長線競爭力。

TISA 級別基金每月最低 1000 元即可投資，經理費採 5 折優惠，且 0 手續費，以 0050 連結基金 TISA 級別為例，是目前參與 0050 投資費用成本最低的管道，採不配息機制有利複利累積。隨「兒少 TISA」拍板在即，TISA 更將延伸至家庭理財，家長可透過 0050 連結基金為代表的 TISA 級別基金，掌握「低費率、複利累積、績效潛力」等三大優勢，是長期投資的一大利器。