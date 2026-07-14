鉅亨網編譯段智恆 2026-07-15 03:00

美國聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 周二 (14 日) 在國會聽證會上宣示，Fed 需要進行一場政策「體制改革」(regime change)，以擺脫過去政策失誤造成的高通膨。他將通膨形容為加諸美國民眾與企業身上的「稅」，並透露已成立 5 個工作小組，全面檢討 Fed 的政策溝通、科技、資產負債表、經濟數據與通膨評估方式。

華許表示，通膨是一項「不公平的負擔」，猶如對美國民眾與企業課稅，而 Fed 計畫消除這項「稅負」。

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他說：「這意味著我們需要政策上的體制改革，也需要重新檢視我們的做法，其中一些有效，一些則沒有。」

華許今年 5 月才接掌 Fed，但他表示，上任短短 6 周以來，Fed 內部已出現「思維上的重大轉變」，並開始推動至少涵蓋 5 個貨幣政策層面的改革。

為此，華許成立 5 個工作小組，分別檢討 Fed 的政策溝通、科技、資產負債表、使用的經濟數據，以及評估通膨的方式。他將這些改革形容為 Fed 的「新篇章」，並表示目前正處於歷史的關鍵轉折點。

華許說，Fed 的首要目標是盡可能制定正確的貨幣政策，這是央行明確且不變的方向。他強調：「如果我們把政策做對——而且我們會做到——過去 5 年的通膨飆升將成為歷史。」

華許也再次批評 Fed 過去採行的「彈性平均通膨目標制」(flexible average inflation targeting)。這項 2020 年推出的政策框架，允許通膨在一段時間低於 2% 目標後，暫時高於目標，以實現長期平均 2% 的通膨率。

然而，華許認為，這項政策是一個錯誤。他表示，Fed 並非第一家希望多一點通膨、最後卻得到更多通膨的央行，這套框架最終並未達成原定目標。

自 2021 年以來，美國通膨持續高於 Fed 的 2% 目標。華許指出，持續偏高的物價已對美國家庭及企業造成不當負擔。儘管每月價格波動無可避免，尤其是在全球局勢動盪之際，但長期而言，潛在通膨主要仍由貨幣政策決定。

在經濟展望方面，華許表示，美國經濟正以穩健步伐擴張，並在近期各項事件衝擊下展現韌性。他特別將企業投資形容為當前經濟環境中「最引人注目的特徵」，其中 AI 相關投資尤其突出。

華許指出，資料中心建設以及對 AI 相關設備與軟體的龐大需求，正推動企業投資快速成長，而且這股趨勢似乎仍在加速。他認為，雖然目前尚不清楚美國經濟最終能從 AI 建設熱潮中獲得多大好處，但如今所謂的「AI 投資」，未來很可能就只是被視為一般的「投資」。