〈貴金屬盤後〉美PPI意外下滑 黃金收斂跌幅
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (15 日) 下跌但脫離盤中低點，美國 6 月生產者價格指數 (PPI) 意外下滑，讓擔憂中東緊張將導致通膨升溫和高利率的投資人稍微沒那麼焦慮。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「黃金從早盤的跌勢中稍稍復原，因為 PPI 數據比預期低，稍微緩解了聯準會 (Fed) 今年必須多次升息的疑慮。」
美國勞工統計局 (BLS) 周三公布，6 月 PPI 下跌 0.3%，5 月數據下修為增加 0.6%。經濟學家原估 6 月持平，5 月增加 1.1%。
芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 7 月升息機率從數據公布前的 16.6%，下降至 10.2%。
周二公布的數據顯示，每美國 6 月 CPI 降溫程度超過市場預期。
地緣政治方面，美國在重啟對伊朗港口的海上封鎖之後，宣布已對伊朗展開新一波攻擊，伊朗則威脅要封鎖更多中東能源出口，油價周三續揚。
FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunga 說：「近期和荷姆茲海峽相關的發展，重新點燃人們對物價壓力難以平抑的焦慮。如果衝突加劇並導致油價上揚，就會讓黃金暴露在下跌風險中。」
他預測，黃金若跌破當前價位，可能進一步下探 3950 美元和 3000 美元，但假如目前的 4000 美元能提供可靠支撐，有機會反彈到 4100 美元附近。
燃料價格上漲會讓通膨壓力難以化解，促使央行保持高利率更長一段時間，並打壓黃金這類不孳息的資產。
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