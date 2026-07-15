鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 07:04

黃金周三 (15 日) 下跌但脫離盤中低點，美國 6 月生產者價格指數 (PPI) 意外下滑，讓擔憂中東緊張將導致通膨升溫和高利率的投資人稍微沒那麼焦慮。

〈貴金屬盤後〉美PPI意外下滑 黃金收斂跌幅 (圖:Shutterstock)

黃金現貨持平，報每盎司 4057.34 美元，盤中稍早曾下跌將近 1%。

8 月交割的黃金期貨收低 0.4%，報每盎司 4051.80 美元。

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Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「黃金從早盤的跌勢中稍稍復原，因為 PPI 數據比預期低，稍微緩解了聯準會 (Fed) 今年必須多次升息的疑慮。」

美國勞工統計局 (BLS) 周三公布，6 月 PPI 下跌 0.3%，5 月數據下修為增加 0.6%。經濟學家原估 6 月持平，5 月增加 1.1%。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 7 月升息機率從數據公布前的 16.6%，下降至 10.2%。

周二公布的數據顯示，每美國 6 月 CPI 降溫程度超過市場預期。

地緣政治方面，美國在重啟對伊朗港口的海上封鎖之後，宣布已對伊朗展開新一波攻擊，伊朗則威脅要封鎖更多中東能源出口，油價周三續揚。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunga 說：「近期和荷姆茲海峽相關的發展，重新點燃人們對物價壓力難以平抑的焦慮。如果衝突加劇並導致油價上揚，就會讓黃金暴露在下跌風險中。」

他預測，黃金若跌破當前價位，可能進一步下探 3950 美元和 3000 美元，但假如目前的 4000 美元能提供可靠支撐，有機會反彈到 4100 美元附近。

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