鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-15 12:10

據韓媒報導，三星電子正計畫在其位於京畿道龍仁市的器興工廠園區內，新建一座 DRAM 記憶體工廠。這塊土地原本規劃作為研發中心用地。對此業界解讀，此舉是為因應全球人工智慧（AI）基礎設施投資熱潮所帶動的記憶體需求急遽攀升。

三星衝刺AI記憶體產能！將建產能10萬片DRAM新廠。(圖：Shutterstock)

業內人士週三（15 日）透露，三星正推動在器興工廠內興建新的記憶體半導體工廠，預估月產能約 10 萬片晶圓，規模相當於鄰近華城廠區的一座廠房，投資金額預計上看數兆韓元。

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三星已成立內部專責組織籌劃建廠事宜，最快可望於第三季動工。為配置 DRAM 產線所需的周邊設施，三星甚至考慮拆除器興廠區內部分既有建物。

值得注意的是，新廠選址正是原名「SR5」大樓的舊址。SR5 是三星器興工廠的代表性研發中心，也是三星半導體事業的發源地，由三星創辦人李秉喆於 1987 年設立，李秉喆當年更以「無限探索」精神勉勵員工。

三星管理階層認為，SR5 既有設施已難以支撐 1 奈米級超精細製程與尖端記憶體的研發需求，遂於去年底至今年初將其拆除，原規劃在原址興建兩棟新研發大樓，作為類似華城廠區 DSR 塔的「研發控制塔」，以因應元件解決方案（DS）事業部門規模擴張、研發人力增加所衍生的空間需求。

然而，三星如今全盤翻轉此一規劃，轉而興建記憶體產線，主要受到全球 AI 基礎設施投資熱潮及記憶體供應短缺的驅動。

近來全球 IT 業者為建置大規模 AI 運算所需的資料中心，競爭日趨白熱化，作為關鍵零組件的記憶體需求隨之暴增。

由於 DRAM 廠商產能難以滿足高頻寬記憶體（HBM）持續攀升的需求，甚至排擠一般用於智慧型手機與個人電腦的通用型記憶體，導致市場供應吃緊。

市場研究機構 Counterpoint Research 預估，受惠於產品價格飆漲，今年全球 DRAM 市場營收將由 1,500 億美元，大幅躍升至 2,100 億美元。

分析人士認為，在此情勢下，三星面臨必須全力衝刺產能以滿足市場需求的壓力。

業內人士指出，三星僅今年上半年營業利益即超過 140 兆韓元，目前正積極尋找資本投資機會；分析認為，三星管理層目前的優先考量，是應對爆發性成長的市場需求，而非優先擴建研發中心。

除了器興廠新建 DRAM 工廠外，三星也持續以平澤廠區為核心擴充半導體產能。平澤 4 廠（P4）正興建一條新產線，月產能可望達 10 萬片第六代 HBM（HBM4）DRAM 晶圓。