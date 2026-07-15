從「取代恐慌」到「部署元年」！中國人形機器人登陸歐洲 輕資產模式撬動百億市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 09:30

近日，一場人形機器人發布會在倫敦登場，來自上海的具身智能企業智元機器人 (AgiBot) 面向歐洲市場推出合作夥伴平台，展示自家人形機器人產品線，這不僅是中國機器人企業出海的單一案例，更是產業大規模西進的縮影。

(圖:shutterstock)

除軟體工具平台外，智元還力推「機器人即服務」(RaaS) 模式，以訂閱制降低企業嘗試門檻。

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西班牙代理商 Airight Spot 技術長 Pau Montagut Bofi 表示，中國廠商競爭力已超越硬體本身，更在於完整的生態系與推動開源機器人技術的努力。

根據中國海關數據顯示，今年 1-5 月中國機器人出口額達 199.9 億元 (人民幣，下同)，在 150 餘國銷售，歐盟與東盟為主要目的地。

另據 Omdia 數據，2025 年全球人形機器人出貨量約 1.3 萬台，年增逾四倍，其中絕大多數來自中國廠商。

當量產能力不再是瓶頸，「誰來買單」成為下一個考題，歐洲正成為中國企業的答案之一。市場關注的焦點也已從早期的「機器人會不會取代人類」，轉向「如何快速部署」。

英國工業技術服務商 Concept Technology 創辦人 Ben Lavelle 表示，客戶的擔憂已徹底改變，「民眾曾害怕失業，但現實是協作。客戶引進機器人並非為了取代員工，而是為了解決人力短缺」。

這種需求轉變背後，是歐洲嚴峻的勞動力現實。根據歐盟統計局 (Eurostat) 數據，今年 Q1 歐元區職位空缺率達 2.3%，同期時薪勞動成本年增 3.2%。

智元機器人歐洲業務代表 Sandy Liu 指出，歐洲人力成本高漲且人口萎縮，高危險、高負荷工作更是乏人問津，無論政府或企業都亟需替代方案。

目前，教育科研是智元在歐洲最主要的落地場景，高校教授利用機器人進行先進研究，其次是汽車製造與大型倉儲物流等大型企業客戶。

不同於中國車廠重資產建廠模式，人形機器人廠商選擇了輕資產路徑。

Liu 透露，智元去年 10 月啟動歐洲業務，團隊僅約 20 人，已涵蓋英、法、德、意、西及北歐多國，主要透過當地經銷通路，如英國總代理為科技分銷商 Scancom，智元預期今年歐洲市場收入佔比將達 8%。

儘管市場熱絡，業界對商業價值仍保持克制。姜青松表示，機器人行業還年輕，創造的價值有限，但隨著數據積累，AI 將越來越成熟。

歐洲 HexaTech 創辦人 Vitaly Kolotikov 認為，現階段機器人在飯店場景更像「補充或娛樂體驗，而非人力替代品。

智元歐洲業務負責人 Sandy Liu 則表示，家庭場景過於複雜，將優先深耕企業客戶，與夥伴共同培育市場。

Lavelle 收到的問題清單則反映市場的務實轉向：「我們該從哪裡開始？物流、零售與服務業的需求各不相同。」