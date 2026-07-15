鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-15 16:30

受到中國今年第 2 季 GDP 僅年增 4.3%、創 2022 年底來新低影響，A 股三大指數今 (15) 日開高走低，上證指數(SSEC) 一度失守 3950 點，港股則持續走漲，恒生指數連續第四個交易日收紅，因美國上月通膨率低於經濟學家預期。截至收盤，恒生指數 (HSI) 收高 1.4% 至 24681.1 點，恒生科技指數 (HSTECH) 收紅 1.3% 至 4740.49 點。

上證指數今日收低 0.29% 至 3955.58 點，深證成指 (SZI) 收跌 0.97% 至 14779.4 點，創業板指收黑 1.21% 至 3804.7 點，滬深兩市成交額人民幣 2.57 兆元，較上一個交易日縮量 1328 億元。

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盤面上，半導體產業鏈明顯回調，算力硬體族群亦下挫，GPU、記憶體、CPO 方向跌幅靠前，托倫斯、沐曦股份、華峰測控、聚辰股份等逾 10 股跌停；有色金屬族群開高走低，招金黃金、江南新材、錫業股份、廈門鎢業、翔鷺鎢業、龍磁科技等跌超 5%。

上漲族群方面，創新藥概念股逆勢爆發，醫藥生物領漲兩市，博瑞醫藥、睿智醫藥、藥康生物、萬邦醫藥、陽光諾和等近 30 股漲停；白酒、零售、影視等大消費族群亦走強，金種子酒、古井貢酒與今世緣等大漲至少 5%，賽維時代、跨境通、新華百貨、儒意電影、愷英網路、智度股份等股則亮燈漲停或漲超 10%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3350 檔股票上漲，2093 檔下跌，平盤 79 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 112 檔股票漲幅在 9% 以上，110 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國國家醫保局昨 (14) 日公佈通過 2026 年國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業健康保險創新藥品目錄調整形式審查的申報藥品名單。今年目錄調整申報階段，共收到基本醫保目錄申報資訊 800 份，涉及藥品通用名 664 個，最終 601 個通過形式審查，整體通過率為 91%。

財信證券表示，市場連續調整後，資金做多信心有所受挫，暫以超跌反彈看待，短期仍需要出現更加積極信號，如大盤放量長陽、三大指數重回 5 日和 10 日均線上、海外市場環境邊際改善等其中之一，才能基本確認大盤短線築底完成。在此之前，投資者還是以適當控制部位為主，採取逢大反彈減碼、大幅調整進入、震蕩行情觀察為主的思路參與市場輪動，待市場出現積極信號再加大參與力度。中期來看，7 月處於市場過渡階段，市場料將處於較大波動狀態，建議以均衡配置為主。