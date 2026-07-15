鉅亨網新聞中心 2026-07-15 15:10

半導體迎關鍵48小時 「這兩份財報」定調AI市場情緒。(圖:shutterstock)

B. Riley 的分析報告指出，全球超大規模人工智慧（AI）資本支出的成長速度已超出市場預期，而作為半導體代工巨頭的台積電，以及半導體設備龍頭 ASML 的財報，將直接反映全球科技巨頭在 AI 領域的投資趨勢 。

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Pepperstone 策略師 Dilin Wu 認為，市場對於這兩家公司的業績預期已攀升至高點，台積電的資本支出規劃與 ASML 的產能布局，將成為衡量產業擴張速度的關鍵數據，並深刻影響近期的市場態勢。

針對台積電的表現，市場抱持高度樂觀。B. Riley 的研究顯示，由於美國主要超大規模企業在 2026 財年的 AI 資本支出總額預計將大幅躍升，這將對台積電的業績指引產生正面推動力。若台積電將 CPU 歸入高效能運算 AI 加速器類別，其 2026 年營收指引有望調升 500 個基點，實現 35% 的年成長率。

花旗分析師也持類似看法，認為鑑於先進製程需求持續強勁，台積電進一步上調 2026 年及長期營收複合成長率目標的可能性極高 。

在以 ASML 為代表的半導體設備方面，前景同樣受到長期支撐。B. Riley 預估，全行業晶圓製造設備支出已遠超先前預期的 1400 億美元，且 2027 財年更有望突破 1700 億美元。

此外，隨著記憶體領域的設施建設持續，設備工具類支出預計將在 2027 財年顯著加速，意味著設備供應商的操作空間較市場普遍預期更為充裕 。

儘管當前全球宏觀經濟與地緣政治帶來了一定的市場波動，但 B. Riley 強調，這應被視為入場布局的契機，而非基本面轉向的警訊。