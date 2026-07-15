半導體迎關鍵48小時 「這兩份財報」定調AI市場情緒
鉅亨網新聞中心
隨著高盛、摩根大通率先揭開美股第二季財報季序幕，市場焦點轉向本週登場的半導體重量級財報。艾司摩爾（ASML）與台積電 (2330-TW) (TSM-US) 將分別於週三 (15 日)、週四 (16 日) 公布第二季業績，市場普遍視其財報與展望為全球半導體及設備產業景氣的重要風向球，不僅牽動 AI 晶片供應鏈前景，也將左右市場對晶片族群後市的投資情緒。
B. Riley 的分析報告指出，全球超大規模人工智慧（AI）資本支出的成長速度已超出市場預期，而作為半導體代工巨頭的台積電，以及半導體設備龍頭 ASML 的財報，將直接反映全球科技巨頭在 AI 領域的投資趨勢 。
Pepperstone 策略師 Dilin Wu 認為，市場對於這兩家公司的業績預期已攀升至高點，台積電的資本支出規劃與 ASML 的產能布局，將成為衡量產業擴張速度的關鍵數據，並深刻影響近期的市場態勢。
針對台積電的表現，市場抱持高度樂觀。B. Riley 的研究顯示，由於美國主要超大規模企業在 2026 財年的 AI 資本支出總額預計將大幅躍升，這將對台積電的業績指引產生正面推動力。若台積電將 CPU 歸入高效能運算 AI 加速器類別，其 2026 年營收指引有望調升 500 個基點，實現 35% 的年成長率。
花旗分析師也持類似看法，認為鑑於先進製程需求持續強勁，台積電進一步上調 2026 年及長期營收複合成長率目標的可能性極高 。
在以 ASML 為代表的半導體設備方面，前景同樣受到長期支撐。B. Riley 預估，全行業晶圓製造設備支出已遠超先前預期的 1400 億美元，且 2027 財年更有望突破 1700 億美元。
此外，隨著記憶體領域的設施建設持續，設備工具類支出預計將在 2027 財年顯著加速，意味著設備供應商的操作空間較市場普遍預期更為充裕 。
儘管當前全球宏觀經濟與地緣政治帶來了一定的市場波動，但 B. Riley 強調，這應被視為入場布局的契機，而非基本面轉向的警訊。
綜所論述，強勁的需求趨勢預計將持續推高 2026 至 2028 財年的每股盈餘預期，為近期表現疲軟的半導體相關股票提供了強大的上漲催化劑 。
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