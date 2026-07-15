誤判企業支出 客戶預算轉向AI硬體！IBM財報爆雷股價崩25% 創史上最大單日跌幅

鉅亨網新聞中心 2026-07-15 10:55

國際商業機器 (IBM-US) 第二季業績意外失色。公司公布初步財報顯示，第二季營收約 172 億美元，不僅低於市場預期的 179 億美元，也較市場預估低約 4%。IBM 表示，6 月下旬企業客戶突然調整資本支出方向，將原本規劃投入軟體及大型主機的預算，大幅轉向伺服器、儲存設備及記憶體等硬體採購，導致多筆大型交易延後認列。消息公布後，IBM 股價單日暴跌 25%，創下公司史上最大單日跌幅，也拖累企業軟體族群全面走弱。

（圖：Shutterstock)

IBM 表示，目前公布的是初步財務數據，公司仍持續完成財報審核，預計下周發布正式第二季財報，最終數字可能略有調整。

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IBM 執行長 Arvind Krishna 表示，公司原先已預期供應鏈因素可能影響部分客戶採購，但未料到企業客戶會大幅調整 IT 預算配置，優先採購伺服器、儲存設備及記憶體等硬體，以降低未來價格上漲及供應吃緊帶來的風險。

Krishna 坦言，實際情況比公司原先預估更為嚴峻，其中 IBM Z 大型主機及相關軟體產品成為拖累第二季業績的主要原因。

他表示，在目前市場環境下，公司團隊必須具備更快的應變能力，但第二季執行效率未達預期，導致多筆大型交易未能依原定時程完成簽約，使營收遞延至後續季度。

從各事業群表現來看，IBM 第二季軟體收入年增 5%；顧問諮詢業務若以固定匯率計算，約成長 1%，大致與去年持平；不過，基礎設施 (Infrastructure) 部門營收則年減 7%，明顯低於市場原先預估全年僅低個位數衰退的表現。

IBM 原先寄望新一代 z17 大型主機產品周期帶動基礎設施業務回升，但 Krishna 指出，z 平台及相關交易處理軟體銷售不如預期，是本季營收缺口的重要來源。

他強調，目前看到的是大型專案簽約時程延後，而非客戶需求消失，未來幾季市場將觀察這些延遲訂單是否陸續回流，或企業 IT 支出結構已出現更深層的改變。

此次財報也反映 AI 基礎建設投資正在重塑企業科技支出模式。IBM 表示，近幾周企業客戶開始重新調整 IT 預算配置，更多資金流向 AI 伺服器、儲存設備、記憶體及算力基礎建設，以因應 AI 部署需求，而傳統大型主機及企業軟體投資則受到擠壓。

Krishna 也指出，公司原先低估客戶重新排序資本支出的幅度。此外，近期網路安全事件增加，也使部分企業管理階層將重心轉向資訊安全，進一步影響 IT 採購決策。

IBM 近年積極推動 AI 轉型，透過收購 Red Hat、HashiCorp 及 Confluent 等企業，加速由傳統大型主機製造商轉型為企業 AI 平台與混合雲服務供應商，並持續強調 AI 將帶動企業對基礎設施軟體的需求成長，協助企業整合不同 AI 模型。

不過，市場近月開始重新檢視 IBM 的 AI 成長邏輯。今年 2 月，AI 新創 Anthropic 推出可協助現代化 IBM 大型主機傳統程式語言的 AI 工具後，即一度引發市場擔憂 IBM 大型主機生態恐遭削弱。

此次財報預警進一步加深投資人疑慮。市場開始關注，在 AI 基礎建設支出快速增加下，企業 IT 預算是否正由成熟企業軟體逐步轉向 GPU、伺服器、儲存設備及記憶體等硬體資源。若此趨勢持續，IBM 原先寄望透過 AI 帶動企業軟體與大型主機業務成長的策略，未來恐面臨更大挑戰。