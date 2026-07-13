鉅亨網編輯林羿君 2026-07-14 06:20

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師最新觀點，隨著美國企業財報季登場，除了科技巨頭之外，美股其他產業也有望繳出強勁業績，進一步擴大股市漲勢。

由麥可 · 威爾森（Michael Wilson）帶領的團隊指出，標普 1500 綜合指數的中位數成分股，其每股盈餘（EPS）成長率已超過 10%，創下自疫情後復甦以來的最佳表現。

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分析師正持續調升非必需消費品與運輸類股的獲利預估，顯示這兩個產業的表現與經濟成長動能密不可分。威爾森在報告中寫道：「在獲利韌性驅動下，我們預期中位數個股將持續推升這波漲勢。」

美股第二季財報季將於週二由大型銀行率先揭開序幕。根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）彙整的數據，分析師預期標普 500 指數成分股獲利將大增 23%，這將是排除重大衰退後復甦時期以外，歷來最佳表現之一。

不過，這也意味著目前徘徊於歷史高點附近的美股指數，必須交出相當亮眼的成績單才能支撐估值。市場焦點仍將放在科技股，觀察人工智慧（AI）需求是否持續強勁，以及企業展望是否足以支撐半導體族群偏高的估值。

投資人同時也在等待那些在 AI 基礎設施上大舉投資的「超大規模雲端業者」發布消息。由於市場擔憂鉅額資本支出恐難以獲利，這類族群大多未參與到今年標普 500 指數的漲勢。

儘管如此，仍有部分分析人士看好科技業的獲利動能。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）策略師蘿莉 · 卡瓦西納（Lori Calvasina）將科技股評級調升至「加碼」，理由是該產業的營收與獲利預估皆獲顯著上調，且資金已重回青睞。