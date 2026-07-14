〈美股盤後〉川普撤回荷姆茲20%過路費 通膨降溫助美股收高 IBM創紀錄暴跌25%

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-15 05:22

川普撤荷姆茲20%過路費 通膨降溫助美股收高 IBM創紀錄暴跌25% (圖：REUTERS/TPG)

道瓊微漲 9.63 點，標普收紅 0.38%，那指微升 0.90%，費半指數勁揚超 2.5%。

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中東局勢仍持續牽動市場情緒。美國總統川普撤回對通過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 船隻徵收 20% 通行費的構想，令油價自盤中高點回落。

不過，美軍週二再度對伊朗發動空襲，使市場持續反映供應風險，國際油價終場仍收高，WTI 原油上漲 1.5%，收在每桶 79 美元以上，布蘭特原油上漲 1.7%，站上每桶 84 美元。

美國勞工部公布，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 3.5%，低於市場預期的 3.8%，顯示通膨壓力略有降溫。

市場大幅下修聯準會近期升息預期，根據 CME FedWatch Tool，7 月升息機率由前一日的 42% 降至 17%；不過，市場仍預估 9 月升息機率接近 60%。

聯準會主席華許週二對美國國會提交的證詞中寫道：「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員對持續偏高的通膨零容忍，並共同堅定致力於恢復物價穩定。如果我們把貨幣政策做對—而我們一定會做到—過去五年的通膨飆升終將成為歷史。」

美股週二 (14 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 9.63 點，或 0.02%，報 52,508.27 點。

那斯達克指數上漲 233.83 點，或 0.90%，報 26,107.01 點。

S&P 500 指數上漲 28.25 點，或 0.38%，報 7,543.59 點。

費城半導體指數上漲 314.15 點，或 2.54%，報 12,661.93 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 215.76 點，或 1.24%，報 17,629.55 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 上漲 0.66%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 小漲 0.07%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.49%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.10%。

企業新聞

IBM (IBM-US) 股價暴跌逾 25% 至每股 217.07 美元，創至少自 1968 年以來最大單日跌幅，該公司提前公布第二季業績不如市場預期，並示警企業客戶近期已將資本支出由軟體及大型主機，轉向人工智慧 (AI) 伺服器、儲存設備及記憶體等基礎設施，拖累公司軟體與基礎設施業務表現。

不過，IBM 的說法也反映企業持續加碼 AI 基礎建設投資，帶動 AI 與記憶體族群同步走揚。SK 海力士 ADR (SKHY-US)、美光 (MU-US) 等記憶體股上漲，半導體族群普遍收紅。

電動車新創 Lucid (LCID-US) 下殺 16.15%，收報 4.62 美元。市場傳出公司考慮申請破產保護，不過 Lucid 已否認相關報導。

SpaceX (SPCX-US) 收低 2.20%，收報 136.08 美元。Evercore ISI 首度給予「買進」評級，目標價 230 美元，目前股價仍僅略高於 IPO 價格 135 美元。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%，收報 314.86 美元。KeyBanc 將蘋果評級調降至「減碼」，目標價 250 美元，理由是 iPhone、MacBook 與 iPad 銷售成長放緩。

以色列晶圓代工廠高塔半導體 (Tower Semiconductor)(TSEM-US) 大漲 11.24%，收報 255.49 美元。公司宣布將投資 30 億美元擴建日本產能，並同步上調 2028 年營運展望。

華爾街分析

Regan Capital 投資長 Skyler Weinand 表示，低於預期的 CPI 顯示，伊朗戰事帶來的通膨壓力正在消退，但近期中東局勢再度升溫，這樣的改善可能只是暫時現象。

他指出，疲弱的通膨數據可望讓聯準會暫時維持利率不變，但聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任以來多次釋出偏鷹派訊號，顯示決策官員仍將控制通膨視為首要任務。