鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-11 16:10

美國總統川普表示，儘管本週美伊衝突再度升溫，雙方仍同意持續對話，但他同時宣布上月達成的停火協議已經失效。

根據《路透》報導，川普在其社群平台發文指出，伊朗方面要求繼續「談判」，美方已同意，但同時已明確告知德黑蘭，停火狀態「已經結束」。

‌



不過，伊朗則否認川普的說法。據伊朗國營電視台報導，伊朗表示，並未要求與美國展開談判，而是同意接待卡達派出的調停代表。

本週稍早，三艘來自卡達與沙烏地阿拉伯的商業油輪遭到攻擊，美方隨後對伊朗目標發動空襲，伊朗則以打擊波斯灣地區美軍基地作為回應。

美國也於週五（10 日）加大施壓力道，要求伊朗停止攻擊荷姆茲海峽通行船隻。近期衝突已推升國際油價，而油價攀升正值 11 月國會期中選舉前夕，對川普而言是相當敏感的政治議題。

美國高階官員週五表示，美方要求伊朗公開承諾停止攻擊通行荷姆茲海峽的船隻，並確保這條全球重要能源航道全面開放，所有航道均可自由通行，不得收取任何形式的「過路費」。在本輪戰爭爆發前，全球約五分之一的石油供應須經由荷姆茲海峽運輸。

川普在貼文中還提到，若伊朗政府嘗試刺殺他本人，他已下令美軍準備對伊朗發動打擊。

川普寫道：「若伊朗伊斯蘭共和國政府付諸行動，落實其在世界各地多次揚言要暗殺、或企圖暗殺美國現任總統──也就是我──的威脅，1,000 枚飛彈已整裝待發，瞄準伊朗伊斯蘭共和國，還有數千枚飛彈可立即接續發射。」

他接著表示：「相關命令已經下達，美軍已做好萬全準備，並有意願與能力，在未來一年內（必要時可延長），徹底摧毀並殲滅伊朗境內所有目標。讚美真主！」

此前，《華爾街日報》等美國媒體報導，以色列已向華府提供情報，指伊朗近期策劃了刺殺川普的行動。

對此，伊朗方面尚未作出回應。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）週四的喪禮上，大批民眾聚集悼念，部分示威者高舉寫著「我們將殺死川普」的布條。哈米尼於本輪戰爭首日的空襲中身亡。

據伊朗半官方媒體《Tasnim》報導，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）週六（11 日）抵達阿曼，就確保船舶安全通行荷姆茲海峽的相關安排展開磋商。

伊朗衛生部公共關係與資訊中心主任表示，美軍於週三及週四空襲伊朗六座城市，共造成至少 17 人死亡、115 人受傷。

儘管如此，美國官員表示，雙方近幾天的接觸與對話仍具建設性，並取得一定進展。

根據伊朗國營媒體報導，伊朗外交部發言人警告，若美國政府違反雙方承諾，德黑蘭將採取「對等回應」。

上月達成的臨時協議，原本旨在為終結這場已持續五個月的衝突鋪路。這場戰爭已造成數千人喪生，重創全球能源供應，並加劇市場對全球經濟衰退的憂慮。